- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a criticat vineri pe procurorul special Robert Mueller, care coordoneaza investigatia privind ingerintele electorale ruse, denuntand faptul ca numirea acestuia in functie nu a fost aprobata de Senatul SUA.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe procurorul general Jeff Sessions, dupa ce acesta si-a prezentat demisia, transmite Reuters. Trump a anuntat printr-un mesaj pe Twitter...

- Partidul Democrat reuseste, dupa opt ani, sa preia controlul Camerei Reprezentantilor. Aceasta victorie va limita mult spatiul de manevra al presedintelui Donald Trump. Dupa doi ani in care a avut Congresul la picioare, se va trezi intr-o noua realitate politica, una in care Robert Mueller, anchetatorul…

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea presedintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marti o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat vineri ca procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele electorale ruse, este o persoana controversata, si a decis retragerea accesului la date secrete pentru un oficial din cadrul Departamentului Justitiei.Dupa ce i-a retras accesul…

- Avocatul special Robert Mueller a recomandat vineri ca un judecator sa-l condamne pe fostul colaborator al lui Donald Trump din campania electorala George Papadopoulos la pana la sase luni de inchisoare pentru ca i-a mintit pe agentii federali care investigau un potential amestec al Rusiei in alegerile…

