Donald Trump l-a sunat pe Volodimir Zelenski. Ce au discutat

- Președintele american Donald Trump a declarat ca nu a spus nimic greșit în conversația cu omologul sau ucrainean, în care este suspectat ca i-ar fi cerut acestuia sa îl investigheze pe fostul vicepreședinte american Joseph Biden, relateaza Mediafax citând Reuters.Într-un…

- Fostul vicepreședinte american Joe Biden i-a solicitat președintelui Donald Trump sa publice transcrierea unei convorbiri telefonice pentru care acesta este acuzat ca a cerut Ucrainei sa-l ancheteze pe rivalul sau politic, informeaza site-ul postului CNBC, citat de Mediafax.Biden a declarat…

- Favoritul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a solicitat vineri ca Donald Trump sa faca publica transcrierea convorbirii telefonice in care presedintele american este suspectat ca i-a cerut omologului ucrainean Volodimir Zelenski sa inceapa o ancheta asupra familiei rivalului sau…

- Presedintele american Donald Trump a dat mai multe detalii miercuri despre demiterea consilierului sau pentru securitate nationala John Bolton, explicand ca el si Bolton aveau dezacorduri intr-o serie de probleme, in special in privinta abordarii fata de Coreea de Nord, potrivit dpa. Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat la summitul G7 de la Biarritz ca a avut indoieli legate de escaladarea razboiului comercial cu China referindu-se la faptul ca ar fi vrut sa majoreze tarifele si mai mult, a precizat Casa Alba duminica, transmite Reuters, conform news.ro.Trump,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ca va amâna întrevederea cu premierul danez Mette Frederiksen, dupa ce șefa Guvernului de la Copenhaga a respins categoric ideea vânzarii Groenlandei, în contextul în care liderul american s-a declarat interesat sa achizitioneze…

- Presedintele SUA, Donald Trump, asteapta sa aiba o intrevedere in "viitorul apropiat" cu noul premier britanic, Boris Johnson, cu care a discutat luni prin telefon, anunta Casa Alba, conform agentiei Reuters, potrivit Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat marti pe Boris Johnson, desemnat de militantii Partidului Conservator, aflat la guvernare in Marea Britanie, sa ii succeada in functie premierului Theresa May, relateaza agentiile internationale de presa. "Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit…