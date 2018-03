Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump l-a sunat marti pe Vladimir Putin pentru a-l "felicita" pentru realegerea in functie, o convorbire telefonica in care cei doi lideri au evocat "o posibila intalnire la cel mai inalt nivel", dar nu si otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, scrie AFP.

- Vladimir Putin a reușit sa obțina un nou mandat in urma alegrilor prezidențiale din Rusia. A primit o mulțime de mesae de felicitare, dar unul destul de important a intarziat sa apara. Este vorba despre cel al...

- „Sper ca pe parcursul acestui mandat la d-ului Putin sa fie rezolvata una din problemele de baza cu care ne ciocnim noi, reunificarea țarii, rezolvarea problemei transnistrene" a declarat președintele Igor Dodon, intr-un interviu pentru Europa Libera. Dodon l-a felicitat deja pe președintele rus Vladimir…

- In urma victoriei previzibile a lui Vladimir Putin la alegerile din Rusia, lucrurile nu vor arata diferit in interior, ci in plan internațional, in funcție de nevoile geoeconomice ale triunghiului marilor puteri - SUA, China și Rusia, spune Cozmin Gușa. Consultantul politic a prezentat și consecințele…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, duminica, faptul ca investigatia condusa de catre Robert Mueller privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana este partinitoare si ca fostii directori ai FBI Andrew McCabe si James Comey au mintit, relateaza site-ul televiziunii CNN.

- "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul irlandez Leo Varadkar. Donald Trump a precizat ca s-a aflat in contact cu premierul britanic Theresa May in legatura cu acest incident si ca este vorba de o "situatie foarte trista", pe…

- Statele Unite au adoptat noi sanctiuni impotriva Rusiei. Departamentul american al Trezoreriei a anuntat joi introducerea a cinci entitati si a 19 indivizi pe lista sanctiunilor.Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, a denuntat o serie de atacuri cibernetice "periculoase" lansate…

- Președintele în exercițiu al Rusiei s-a înscris în cursa electorala în calitate de candidat independent. Potrivit legii, pentru înregistrarea candidatului independent sunt necesare cel puțin 300 de mii de semnaturi în susținerea acestuia, nu mai mult de 7,5 mii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP.Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata, ca nu ia in seama nici macar o clipa investigația facuta in Statele Unite privind presupuse interferențe ale Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016.

- Presedintele american Donald Trump l-ar fi intrebat pe fostul secretar general al Casei Albe Reince Priebus daca anchetatorii procurorului special Robert Mueller au fost ”draguti” in cursul audierii, dezvaluie New York Times (NYT), citand doua surse la curent cu discutia, scrie CNN. Anchetatorii procurorului…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe…

- Presedintele american Donald Trump si prim-ministrul britanic Theresa May au cazut de acord duminica in timpul unei convorbiri telefonice ca afirmatiile lui Vladimir Putin potrivit carora Rusia are arme nucleare care ar putea trece de sistemul de aparare anti-racheta al SUA sunt „iresponsabile”,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare.Putin a facut comentariile in timpul unui…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ii trimita dovezi clare ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, numind acuzatiile de pana acum „tipete in Congresul Statelor Unite”, scrie Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele american Donald Trump și-au exprimat ingrijorarea in legatura cu declarațiile lui Vladimir Putin privind noile arme strategice ale Federației Ruse

- Președintele rus Vladimir Putin a prezentat noile rachete „invincibile” ale Rusiei, despre care a spus ca au capacitatea de a lovi aproape in orice loc de pe Pamant. El a prezentat și o simulare video, in care mai multe rachete lovesc in Florida, SUA, acolo unde se afla reședința Mar-a-Lago, a președintelui…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau despre starea natiunii ca Rusia a inceput dezvoltarea unei noi generatii de rachete, subliniind totusi ca nu ameninta pe nimeni si nici nu...

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din funcție. Aceasta era una din cele mai vechi membre ale staffului presedintelui Donald Trump. Anunțul a fost facut miercuri, de purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta a ținut sa precizeze ca decizia…

- Președintele american Donald Trump a recunoscut amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, a informat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, potrivit mass-media americane. Ea a spus ca Trump a afirmat deja acest lucru de mai multe ori. La intrebarea unui reporter, daca Trump…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a trimis condoleante omologului sau american Donald Trump pentru incidentul armat de la liceul din Florida, in urma caruia cel putin 17 persoane au fost ucise de un fost elev, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP."Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca se asteapta ca politica de sanctiuni a Occidentului impotriva Rusiei sa se incheie, pentru ca Moscova sa aiba relatii normale cu celelalte state, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari sambata ca un memoriu extrem de controversat si critic la adresa FBI care releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a miliardarului american din 2016, il disculpa in ancheta pe tema presupusei implicari…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat vineri publicarea unei controversate note, care ar oferi detalii despre o partinire din partea FBI, relateaza BBC News.Citește și: Laura Codruța Kovesi se apara, in Dosarul Microsoft: atac EXPLOZIV la procurorul Iorga Moraru Aceasta nota…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si congresmeni republicani au publicat vineri seara un memorandum controversat care contine informatii clasificate, argumentand ca documentul demonstreaza ca FBI foloseste in scop politic investigatia in cazul ingerintelor Rusiei.

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat in gluma, marti, ”vexant” faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile sa fie sanctionate de Washington, pe care a catalogat-o drept un ”act inamical”, dar a exclus pentru moment masuri de retorsiune, relateaza AFP. ”Este, bineinteles, un…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut concedierea lui Robert Mueller, procurorul special responsabil de ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, dar in cele din urma s-a razgandit, informeaza New York Times, preluat de AFP, Xinhua si dpa.Dupa…

- Președintele SUA, Donald Trump, a facut miercuri cea mai clara declarație privind ancheta amestecului Rusiei in alegerile din 2016. Dupa ce s-a cotit mai mult timp, fiind uneori pro și alteori contra anchetei, liderul de la Casa Alba a declarat ca iși dorește sa fie audiat „sub juramant” de procurorul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca este dispus sa discute sub juramant cu procurorul special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump este fortat sa ia decizii impotriva Rusiei sub presiunea adversarilor politici, dar liderul de la Casa Alba nu se abate de la promisiunile de a imbunatati relatiile cu Moscova, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis liderului de la Casa Alba, Donald Trump, ca iși dorește o „cooperare pragmatica” si un „dialog constructiv” cu SUA, informeaza Agerpres. „In actuala conjunctura internationala complexa, un dialog ruso-american constructiv este extrem de necesar pentru a…

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Vladimir Putin se foloseste de riscul suplimentarii sanctiunilor americane impotriva Rusiei pentru a ii incuraja pe rusii bogati sa repatrieze o parte din activele pastrate de acestia in strainatate, care, potrivit unor estimari, ar depasi 1.000 de miliarde de dolari, relateaza Bloomberg.Presedintele…