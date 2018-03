Donald Trump l-a sunat pe Vladimir Putin pentru a-l felicita / Cei doi nu au discutat despre cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, potrivit Kremlinului

Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica în alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile

- Intr-un comunicat, Kremlinul a precizat ca Putin si Trump au convenit asupra necesitatii de a lucra impreuna pentru a tempera o posibila cursa a inarmarilor si de a coopera pentru asigurarea stabilitatii strategice, precum si in lupta impotriva terorismului international. Potrivit Kremlinului,…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca nu exista dovezi care sa demonstreze implicarea Rusiei in atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal, a anuntat luni serviciul de presa al Kremlinului, dupa o convorbire telefonica…

- Uniunea Europeana si-a exprimat „solidaritatea totala” fata de Regatul Unit in investigatia privind otravirea fostului spion rus, Sergei Skripal si a fiicei sale in Salisbury, scrie BBC.In cadrul unui comunicat, Consiliul pentru afaceri externe al UE condamna „actul ilegal si iresponsabil”…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, relateaza Agerpres. Presedintele rus s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal.

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt asteptati luni in Marea Britanie pentru a preleva mostre ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale, pe 4 martie in sud-vestul Angliei, transmite dpa, conform agerpres.ro. …

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Ambasadorul britanic la Moscova Laurie Bristow a fost convocat sambata la Ministerul rus de Afaceri Externe pentru a doua oara saptamana aceasta, din cauza crizei provocata de otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale, a anuntat agentia Tass, potrivit AFP.

- Ambasadei Federației Ruse la București e de parere ca Marea Britanie comite o greșeala atunci cand acuza Moscova ca ar sta la originea otravirii fostului spuin rus Serghei Skripal, și a ficei sale Iulia, la Londra. Conform unui comentariu al Ambasadei, britanicii comit aceeași greșeala ca in cazul…

- Scandal imens la cel mai inalt nivel intre Marea Britanie si Federatia Rusa. Cazul otravirii fostului spion rus, Serghei Skripal, impreuna cu fiica sa Iulia a starnit un adevarat razboi intre cele doua mari puteri. Cei doi au fost gasiti la 4 martie in stare de inconstienta pe o banca din apropierea…

- Tensiune la cota maxima intre Londra si Moscova. Ministrul britanic de externe l-a indicat pe Vladimir Putin ca fiind 'extrem de probabil' cel care a decis atacul neurotoxic asupra fostului agent dublu Serghei Skripal.

- Poliția britanica a lansat o ancheta privind o posibila crima in cazul rusului Nikolai Glushkov, gasit spanzurat in apartamentul in care locuia in Londra, scrie BBC News. Nikolai Glushkov a fost gasit mort in apartamentul sau din zona New Malden din Londra , pe 12 martie, iar polițiștii spun ca familia…

- Cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic a fost trecut pe agenda summitului Uniunii Europene programat pentru 22-23 martie la Bruxelles, a indicat vineri o sursa europeana pentru AFP.

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei ruse Iulia Skripal…

- Kremlinul a declarat vineri ca acuzatiile Londrei potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ar fi implicat in atacul cu agent neurotoxic impotriva fostului spion dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie sunt socante si de neiertat, a informat agentia de presa TASS, relateaza Reuters si AFP.…

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- Criza internaționala provocata de tentativa de ucidere a unui fost agent secret rus și a fiicei sale, in Marea Britanie, ia amploare. Moscova a anunțat ca va expulza un numar de diplomati britanici dupa ce Londra a trimis acasa 23 de diplomați ruși.

- Scandalul care inconjoara otravirea agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea Britanie, dupa ce Theresa May, dar si membri ai organizatiilor internationale UE si NATO au condamnat actiunile Rusiei, vazuta ca fiind responsabila de…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a facut apel catre aliatii Regatului Unit pentru sustinere, Marea Britanie pregatindu-se pentru raspunsul Rusiei la expulzarea in masa a diplomatilor Kremlinului de pe teritoriul britanic. El a declarat ca "toate tarile responsabile” au o obligatie de a…

- O reuniune a Consiliului de Securitate a ONU pe tema otravirii fostului spion Serghei Skripal in Anglia urmeaza sa aiba loc miercuri, la ora 19.00 GMT (21.00, ora Romaniei), a anuntat presedintia olandeza a celei mai inalte instante a Natiunilor Unite, relateaza AFP.Citește și: Acum s-a aflat!…

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sk...

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Gazul neuro-toxic Novichok, folosit in tentativa de asasinare a fostului spion rus Serghei Skripal, nu are leac, sustine Vil Mirzaianov, unul dintre oamenii de știința care a creat aceasta otrava.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este "pe deplin convins" de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA."Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui cetatean…

- Agentii neurotoxici "Noviciok", precum cel utilizat in 4 martie pentru a-l otravi un fost agent dublu rus in Marea Britanie, sunt o specialitate ruseasca de toxine putin cunoscute in alte zone si deosebit pe periculoase, scrie AFP.

- Președintele rus Vladimir Putin a avut o reacție pe care presa internaționala online a speculat-o prompt. Întrebat fiind daca Rusia se afla în spatele otravirii spionului Serghei Skripal în Marea Britanie, Vladimir Putin a

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni, în Parlamentul de la Londra, ca este 'foarte probabil ca Rusia sa fie responsabila' pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP.

- Otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia 'nu este problema' Rusiei, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. Potrivit mai multor publicatii britanice, premierul britanic Theresa May, care va…

- Autoritatile britanice discuta cu cele americane si cu aliatii europeni masurile de riposta la care s-ar putea recurge daca se dovedeste ca Rusia este in spatele atacului cu un agent neurotoxic impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia.

- Marea Britanie va reactiona daca se va dovedi implicarea unui stat strain in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, Iulia. Declaratia ii apartine ministrului de Finanțe, Philip Hammond.

- Politia britanica efectueaza o ancheta de mare amploare pentru a incerca sa faca rapid lumina asupra otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal, in continuare in stare "critica", a anuntat sambata guvernul de la Londra care se pregateste de lupta in cazul implicarii Moscovei, relateaza AFP.…

- Ancheta din Marea Britanie in cazul fostului spion rus atacat cu gaz neuro-toxic se extinde. Investigatorii exhumeaza corpurile sotiei si al fiului lui Serghei Skripal, care au murit in 2012, respectiv 2017 - pentru a le autopsia.

- Londra a promis sa raspunda in mod "corespunzator" daca se dovedeste ca un stat este implicat in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei sale in Regatul Unit, incident care a afectat si un politist, transmite AFP. "Guvernul va reactiona daca este necesar. O vom face corect, la momentul potrivit,…

- In ultimele zile, scandalul internațional care ține primele pagini ale ziarelor se refera la agentul dublu Serghei Skripal. Dupa ce barbatul și fiica sa au fost la un pas de moartea, Marea Britanie a avertizat Rusia ca nu va sta deoparte, și va acționa „fara ezitare” pentru a-i aduce pe cei vinovați…

- Serviciul de informatii MI5 considera ca otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale a fost o incercare de asasinare legata de Rusia, scrie The Times, citand surse proprii. Poliția și MI5 considera ca faptele inițiale ale anchetei fac posibila discutarea despre ”sponsori” de stat…

- Politia britanica ancheta marti in vederea elucidarii „cat mai rapid posibil” a circumstantelor misterioasei presupuse otraviri a unui barbat prezentat de presa ca fiind un fost agent rus aflat in serviciul Regatului Unit, spitalizat in stare critica, scrie digi24.ro.

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat in Consiliul de Securitate al Federatiei Rusiei in legatura cu situatia din regiunea siriana Ghouta Orientala, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat luni de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Oficialul rus…

- SUA și Marea Britanie acuza oficial ca Rusia ar fi lansat atacul cibernetic ”NotPetya”, care a avut loc in vara anului trecut și a afectat companii din intreaga lume, scrie Reuters . In principal, insa, atacul a devastat rețelele de calculatoare din Ucraina, dar și Rusia. Atacul a fost lansat de armata…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP."Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian.

- Presedintele rus Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat telefonic, marti, despre situatia din Siria, in conditiile in care Turcia desfasoara o operatiune militara in provincia siriana Afrin, a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.