Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri ca l-a numit pe Mick Mulvaney ca secretar general interimar al Casei Albe in locul lui John Kelly, relateaza AFP. "Sunt bucuros sa anunt ca Mick Mulvaney, directorul bugetar al Casei Albe, va fi numit secretar general interimar al Casei Albe, pentru…

- Deficitul bugetar a crescut cu 3,3 miliarde de lei in luna octombrie a acestui an, ceea ce a determinat un sold negativ de 20,1 miliarde de lei (2,2% din PIB) pentru bugetul general consolidat la zece luni, fata de 16,8 miliarde de lei sau 1,77% din PIB la noua luni. Potrivit datelor publicate de Ministerul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca procurorul general Augustin Lazar si-a numit drept consilier personal un procuror care l-a intervievat atunci cand a candidat pentru functie, situatie similara avand loc si dupa controlul Inspectiei Judiciare de la PICCJ, cu trei inspectoare.

- Antrenorul Rudi Garcia si-a prelungit contractul cu echipa de fotbal Olympique Marseille pana in 2021, a anuntat clubul din sudul Frantei pe site-ul sau oficial, sambata, cu o zi inaintea derby-ului cu PSG. Directorul sportiv Andoni Zubizarreta si-a prelungit, la randul sau, acordul cu…

- Interviu cu Vasile PUȘCAȘ Interviu cu prof.univ.dr. Vasile PUȘCAȘ, Jean Monnet Ad Personam Chair, Universitatea Babes -Bolyai, Cluj- Napoca, Facultatea de Studii Europene Pulsul Geostrategic (P:G.): Cum apreciați gravitatea stadiului actual al confruntarii SUA - UE la care s-a ajuns in domeniul relațiilor…

- Consiliul de Administratie al S.C. Confectia S.A. Tulcea s a intrunit in sedinta din data de 19.09.2018. Astfel, avand la baza solicitarea de renuntare la functia de Director General a lui Runcan Cornel, ca urmare a pensionarii pentru limita de varsta, Consiliul de Administratie a aprobat in unanimitate…

- Uraganul Michael, care s-a intensificat ajungand la categoria a patra (din cinci), se apropie de statul american Florida, jumatate de milion de locuitori din regiunile de coasta fiind indemnati sa se refugieze in zonele mai inalte inainte de impactul furtunii care, potrivit prognozelor, este insotita…

- Traian Panait, 64 de ani, este licențiat al Facultații de Transporturi a Institutului Politehnic din București. Are o indelungata experiența manageriala, ocupand de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere in cadrul Ministerul Transporturilor, precizeaza comunicatul. In perioada 2002-2004,…