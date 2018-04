Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Petru ROMOȘAN Cine are azi interes sa transforme Rusia intr-o noua Germanie ultranationalista, razboinica si, intr-un final, foarte periculoasa pentru lumea occidentala, asa-zisa altadata lume libera ? Nu sunt cumva urmasii directi ai Finantei si ai patronatului industrial occidental care l-au…

- Majoritatea tinerilor americani cred ca presedintele Donald Trump nu este calificat pentru aceasta functie, potrivit unui sondaj de opinie realizat la cererea agentiei Associated Press. Potrivit sondajului realizat de Associated Press în colaborare cu Centrul NORC pentru…

- In 15 septembrie 2008, compania de servicii financiare Lehman Brothers a declarat falimentul. Ramane, pana azi, cel mai mare faliment din istoria SUA si este unanim acceptat ca fiind evenimentul declansator, in 2009, al crizei financiare globale, care a zdruncinat din temelii intregul sistem financiar-bancar…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat.Cu aceasta ocazie,…

- In presa din SUA au aparut mai multe articole in care sunt analizate legaturile lui Elliot Broidy cu anumiti politicieni din Romania. Numele afaceristului a fost vehiculat ca fiind cel care l a invitat pe Liviu Dragnea la ceremonia de investire a presedintelui SUA, Donald Trump, informeaza Stiripesurse.ro…

- Presa din SUA a scris despre controversatele legaturi pe care celebrul lobby-ist Elliot Broidy le-ar avea cu oamenii politici din Romania. Elliott Broidy este cel care i-a invitat pe liderul PSD si pe fostul premier la ceremonia de investire a lui Donald Trump, din ianuarie 2017. Ulterior, Broidy…

- Intr-un comunicat, Kremlinul a precizat ca Putin si Trump au convenit asupra necesitatii de a lucra impreuna pentru a tempera o posibila cursa a inarmarilor si de a coopera pentru asigurarea stabilitatii strategice, precum si in lupta impotriva terorismului international. Potrivit Kremlinului,…

- Autor: Petru ROMOȘAN In 2012, cand Traian Basescu a fost demis nu numai de Parlamentul Romaniei (adica de politicieni pretins corupti si incompetenti in masa), ci si de toti romanii prin vot liber exprimat si a fost repus in functie de un anume Philip Gordon, emisarul lui Hillary Clinton, sefa Departamentul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit joi, 15 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, Thanglura Darlong, ambasadorul agreat al Republicii India in Romania, și pe Virginia Hesse, ambasador agreat…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a carui demitere a fost anuntata marti dimineata de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat ca presiunile comunitatii internationale asupra Coreii de Nord au dat rezultate peste asteptari, transmite AFP.Intr-o scurta declaratie, fostul…

- De curand, Rex Tillerson, secretarul de Stat al Statelor Unite, a fost demis și inlocuit cu Mark Pompeo, șeful CIA. Moștenirea lui Tillerson este amestecata. Pe de o parte, a fost vazut ca un șef slab al Externelor, incapabil sa apere corpul diplomatic in fața unui Donald Trump din ce in ce mai instabil.…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a decis sa faca o nominalizare surpriza pentru funcția de director al Agenției Centrale de Informații. Potrivit postarii sale de pe Twitter, actualul director al CIA, Mike Pompeo, va prelua atribuțiile de Secretar de Stat, dupa demiterea lui Rex Tillerson.…

- Bogdan Chirieac spune ca schimbare lui Tillerson de la carma Departamentului de Stat nu este surprinzatoare. Analistul politic pune acțiunea lui Trump pe baza disensiunilor cu Tillerson și amintește de clauza din contractul fostului Secretar de Stat. Totodata, Bogdan Chirieac transmite ca modificarea…

- Președintele american, Donald Trump, l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. El va fi inlocuit la funcția de ministru de Externe al SUA de catre actualul șef al CIA, Mike Pompeo. Anunțul a fost facut de liderul de la Casa Alba prin intermediul unei postari pe Twitter.

- Presedintele american Donald Trump a blocat luni, printr-un ordin executiv, preluarea ostila a Qualcomm de catre Broadcom, o tranzactie de 117 miliarde de dolari care a fost analizata de o comisie speciala din cauza riscurilor de securitate, transmite Bloomberg, conform news.ro.Trump a actionat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o reacție zeflemitoare când a fost întrebat de acuzațiile de spalare de bani în Brazilia.”M-au prins când vindeam portocale pe plaja. Îmi asum asta”, a raspuns Dragnea, ironic, acuzațiilor de spalare de…

- Președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite, deputatul ALDE de Suceava, Ștefan Alexandru Baișanu, i-a adresat o invitație ambasadorului Emiratelor Arabe Unite in Romania, excelența sa Ahmed Abdulla Al Matrooshi sa viziteze județul Suceava. Grupul Parlamentar de Prietenie…

- In timp ce increderea romanilor in organizațiile supranaționale NATO și UE se menține constanta, fiind peste nivelul de 50%, cetațenii sunt din ce in ce mai reticenți cu privire la SUA. In doar doi ani de zile, increderea in statul condus de președintele Donald Trump a cazut la jumatate. Pentru a ne…

- Grupul parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite a avut marti, 6 martie, prima intalnire cu noua delegatie a Emiratelor Arabe Unite (EAU) in Romania. In cadrul intrevederii, toti membrii si-au exprimat aprecierea si bucuria pentru investirea Dr. Ahmed Abdulla Al Matrooshi in noua sa calitate…

- Kremlinul a respins vineri acuzatii potrivit carora vrea sa se lanseze intr-o noua ”cursa a inarmarii” cu Statele Unite, la o zi dupa un discurs militarist al lui Vladimir Putin, in care a laudat noi arme nucleare ”invincibile” ale Rusiei, relateaza AFP. Presedintele rus a staruit indelung, in discursul…

- Certificatul de securitate al lui Jared Kushner, ginerele si consilierul lui Donald Trump, a fost retrogradat cu un nivel, astfel incat Kushner nu va mai putea citi rapoartele de securitate nationala primite de presedintele american. Kushner a fost anuntat de modificare, dar si alti consilieri…

- In cel mai nordic punct al Groenlandei au fost inregistrate 61 de ore de temperaturi peste pragul de inghet, numai de la inceputul acestui an. Este un record, unul ingrijorator. Domenica Davis, meteorolog: Cea mai nordica statie meteo din lume, aflata in Groenlanda la circa 650 de kilometri distanta…

- 13 cetateni rusi si 3 entitati rusesti au fost inculpate de justitia americana pentru presupusa interferenta in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, a anuntat vineri procurorul special care ancheteaza acest caz, Robert Mueller, el afirmand ca cei acuzati ar fi dus "un razboi informational…

- Secretarul american al apararii Jim Mattis ar urma sa ii preseze miercuri pe aliatii europeni din cadrul NATO sa isi respecte promisiunea de a creste bugetele militare, in contextul in care SUA vor propune o sporire a propriilor cheltuieli cu apararea in Europa, relateaza Reuters.Pentru prima…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca a avut "o intalnire foarte buna" cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, in care au discutat despre vizele pentru romani si despre mentinerea procentului de 2% din PIB pentru Aparare. "A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala.…

- Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu au fost invitati la ceremonia de investire a lui Donald Trump de un milionar american care era interesat sa faca afaceri cu statul roman, informeaza presa americana. Cel care a semnat invitatia celor doi romani la Washington este Elliot Broidy, un cunoscut…

- Publicatia americana McClatchydc.com publica o ampla investigatie despre afacerile lobbystului american Elliot Broidy si sugereaza ca invitarea lui Dragnea in Statele Unite are legatura cu interesele sale in extinderea businessului in zona contractelor mlitare. Potrivit sursei citate, una din firmele…

- Foarte atent la imaginea lui, președintele Statelor Unite, Donald Trump, se asigura mereu ca nu exista nimic care sa ii deranjeze coafura pregatita in cel mai mic detaliu. unii au speculat ca grija sporita pentru podoaba capilara se datoreaza unui secret bine pastrat al liderului de la Casa Alba, anume…

- In primul sau discurs privind Starea Uniunii, presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si-a reafirmat dorinta de a inaspri politica referitoare la imigratie si s-a pronuntat inca o data impotriva Loteriei Vizelor.

- La inceputul anului școlar 2017-2018, Școala Gimnaziala Chiojdeni a obținut o sponsorizare din partea asociației OvidiuRo, in valoare de 2500 de euro, pentru dotarea uneia dintre gradinițele din localitate. OvidiuRo ofera astfel de granturi acelor unitați de invațamant din comunitați defavorizate care…

- Directorul adjunct al FBI a demisionat din funcție, dupa ce a devenit ținta atacurilor lui Donald Trump, președintele Statelor Unite. Presa americana scrie ca Andrew McCabe ar fi fost forțat sa-și dea demisia intrucat urma sa se pensioneze in luna martie.

- Uniunea Europeana 'este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite', a indicat luni Comisia Europeana, potrivit AFP. Purtatorul de cuvant al executivului comunitar, Margaritis…

- Oficiali palestinieni au respins joi presiunile presedintelui american Donald Trump pentru a-i face sa revina la masa negocierilor cu Israelul sub auspiciile Statelor Unite."A refuza sa te intalnesti cu opresorul tau nu inseamna lipsa de respect, ci a te respecta pe tine insuti", a declarat,…

- Formatia Al Wahda, antrenata de Laurentiu Reghecampf, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Al Nasr, intr-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Emiratelor Arabe Unite.Golul a fost marcat de Matar, in minutul 19. In minutul 23, tot de la Al Wahda Dzsudzsak a ratat…

- Asociatia Registrul Electronic al Animalelor Domestice si de Companie (R.E.A.D.C.) - Turda a obtinut ieri, 23.01.2018, la Curtea Constitutionala a Romaniei o victorie uriasa in favoarea tuturor proprietarilor de carnasiere domestice (caini si pisici) din Romania. Datorita luptei pe care asociatia noastra…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, s-a intalnit cu omologii sai din Marea Britanie, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, cu care a discutat despre situatia din Yemen, potrivit unui oficial american de rang inalt, informeaza site-ul postului France 24.

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile în regiunea Afrin din Siria s-a soldat pâna acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de…

- Ministrul de externe al Regatului Unit, Boris Johnson, a facut duminica apel la concetatenii sai sa nu se opuna unei vizite la Londra a presedintelui american, Donald Trump, fiindca astfel ar dauna interesului national, informeaza AFP, citând presa britanica. Cu o zi înainte…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Presedintele Iohannis a multumit din nou AJC pentru invitarea sa ca oaspete de onoare la Forumul Global al organizatiei, care s-a desfasurat la Washington in iunie 2017, si pentru acordarea prestigioasei distinctii "Light Unto the Nations". Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a afirmat duminica seara ca Israelul a pus capat acordurilor de la Oslo, din 1993, privind autonomia palestiniana, informeaza AFP. "Eu zic ca nu mai exista Oslo", a declarat Abbas la o reuniune a Consiliului Central al Organizatiei pentru Eliberarea…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, ca Washingtonul ar putea, "teoretic", sa revina in acordul climatic de la Paris, cu conditia ca acesta sa nu afecteze latura competitiva a Statelor Unite, informeaza site-ul Politico.com, citat de Mediafax.Donald Trump a tinut un ...

- "In cadrul Forumului Economic Mondial de anul acesta, presedintele asteapta cu interes sa-si promoveze politicile de consolidare a afacerilor americane, a industriilor americane si a lucratorilor americani. Presedintele saluta oportunitatea de a-si prezenta agenda America First in fata liderilor…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azil politic in Madagascar, a declarat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3 . Diplomatul a explicat ca in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. „Nu a venit la noi ca…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…

- Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena 1. Pe poarta surpriza, Nea Marin și-a facut apariția cu un machiaj impecabil și o costumație care se incadra perfect in decorul de la Casa…