Stiri pe aceeasi tema

- Jair Bolsonaro a fost investit marti in functia de presedinte al Braziliei in cadrul unei ceremonii oficiale la Brasilia, relateaza AFP. Investirea vine la peste doua luni dupa ce el a castigat alegerile cu un program de extrema-dreapta in fata stangii, la capatul unei campanii care i-a divizat…

- Jair Bolsonaro a fost investit marti in functia de presedinte al Braziliei in cadrul unei ceremonii oficiale la Brasilia, relateaza AFP. Investirea vine la peste doua luni dupa ce el a castigat alegerile cu un program de extrema-dreapta in fata stangii, la capatul unei campanii care i-a divizat pe brazilieni.…

- "Statele Unite nu pot continua sa fie jandarmul lumii", a declarat el la baza aeriana Al-Asad, la circa 160 de kilometri vest de Bagdad. "Este nedrept cand aceasta greutate apasa numai asupra noastra, a Statelor Unite", a adaugat liderul de la Casa Alba. Citeste si Presedintele SUA, Donald…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca SUA o duc "foarte bine", in pofida imposibilitatii de a estima cand va lua sfarsit inchiderea partiala a activitatii administratiilor federale, relateaza dpa, potrivit Agerpres."Tara noastra o duce foarte bine. Ne securizam frontierele,…

- Intrebat despre postarile in care Trump a criticat situatia Frantei in cele doua razboaie mondiale, Benjamin Griveaux a replicat: 'Ieri a fost 13 noiembrie. Noi comemoram asasinarea a 130 dintre compatriotii nostri in urma cu trei ani, la Paris si Saint-Denis. Asa ca voi raspunde in engleza: 'common…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat vineri ca este "foarte jignitor" ca omologul sau francez Emmanuel Macron sa sugereze ca Europa ar trebui sa-si creeze propria armata pentru a se proteja de dusmani potentiali, inclusiv SUA, transmite Reuters. "Foarte jignitor, dar poate ca Europa ar trebui…

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa preluate de Agerpres. Trump…

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa. Trump a mai spus…