Elvis Presley a fost decordat cu Presidential Medal of Freedom (Medalia prezidentiala a libertatii) de catre Donald Trump, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat.

Motivatia administratiei Trump a fost: „Elvis Presley a definit cultura americana pentru miliarde de fani din intreaga lume. A combinat muzica gospel, country si rhythm and blues pentru a crea un sound al lui, vanzand peste 1 miliard de discuri. In plus, Elvis a efectuat serviciul militar de doi ani in armata americana, acceptand inrolarea in ciuda faimei lui. A jucat apoi in 31 de filme, a atras un numar record de spectatori…