Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti seara, cu prilejul discursului sau privind Starea Uniunii, ca se va intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, la 27 si 28 februarie in Vietnam pentru a continua negocierile privind dezarmarea nucleara a Coreii de Nord, relateaza AFP si dpa.…

- Diplomatia - adesea implusiva - a miliardarului american a zguduit deja numerosi aliati ai Statelor Unite de cand acesta s-a instalat la Casa Alba, in urma cu doi ani. Decalajul este clar pe tema negocierilor cu Coreea de Nord, prezentate de catre presedintele american drept unul dintre marile…

- Liderul de la Phenian s-a angajat in "bune pregatiri tehnice" in vederea acestei intalniri, a adaugat KCNA, intr-un prim comentariu referitor la discutiile programate luna viitoare.Scrisoarea lui Donald Trump i-a fost inmanata liderului nord-coreean de consilierul sau apropiat, Kim Yong…

- Kim Jong Un si-a exprimat "marea satisfactie" dupa ce a primit o scrisoare din partea presedintelui american Donald Trump, a informat joi agentia oficiala nord-coreeana KCNA, cu câteva saptamâni înainte de un nou summit între cei doi lideri prevazut la sfârsitul…

- Intalnirea dintre presedintele american Donald Trump si liderii congresului nu a avut niciun rezultat, astfel ca suspendarea temporara a activitatii administratiei federale care dureaza de 12 zile va continua pana la rezolvarea finantarii zidului de la granita cu Mexic, relateaza Associated Press.Citește…

- Președintele SUA, Donald Trump, a provocat o adevarata nebunie in SUA, dupa ce și-a facut poster-parodie dupa celebrul serial Game of Thrones. Pe acel poster apare Trump, iar pe imaginea președintelui scrie ”Sanctions are coming”, cu referire la celebrul motto al serialului Game of Thrones ”Winter…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a amanat intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin, din Argentina, din cauza incidentului din stramtoarea Kerci.Anuntul a fost facut de liderul de la Casa Alba intr-o postare pe Twitter.

- Donald Trump se afla intr-o vizita oficiala in Paris, unde participa la o serie de evenimente dedicate Centenarului Armistitiului care a pus capat ostilitatilor din Primul Razboi Mondial. Pe agenda liderului american era inclusa și o vizita la un cimitir al eroilor, insa acesta a decis sa nu mai mearga,…