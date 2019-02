Donald Trump - Kim Jong-Un, întâlnire. Marius Marinescu: Eșec sau succes - EXCLUSIV „Chiar daca nici de data aceasta nu s-a ajuns la un acord, recenta intalnire de interes planetar reprezinta un mare pas inainte catre un viitor acord de colaborare in plan militar, economic și social. Donald Trump și-a demonstrat din nou supremația fața de liderii de la Beijing și Moscova, intalnindu-se la Hanoi, cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Nu degeaba Statelor Unite ale Americii li se spune „Jandarmul lumii". Discuțiile dintre cei doi s-au referit la dezarmare nucleara și ridicarea sancțiunilor impuse statului nord-Coreean. Președintele SUA este interesat de forța de munca ieftina,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

