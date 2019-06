Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Donald Trump, și liderul suprem nord-coreean, Kim Jong Un, s-au intalnit duminica in zona demilitarizata, aflata la frontiera dintre cele doua Corei, relateaza site-ul postului The Guardian.Președintele american a declarat ca vizita in zona demilitarizata a fost programata…

- Presedintele american a declarat ca vizita in zona demilitarizata a fost programata de cateva luni. <blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>BREAKING: <a href=”https://twitter.com/NBCNews?ref_src=twsrc%5Etfw”>@NBCNews</a>…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat duminica la pranz ca Kim Jong Un vrea "intr-adevar" sa aiba o intalnire cu el, in contextul in care el i-a lansat o invitatie liderului nord-coreean sa i se alature in cursul zilei la frontiera dintre cele doua Corei, transmite AFP."Vom vedea.…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, va vizita miercuri Zona demilitarizata (DMZ) care separa Nordul de Sud pentru a prezenta condoleante la decesul fostei Prime Doamne sud-coreene, Lee Hee-ho, a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, citat de Reuters. Coreea de…

- Presedintele nord-coreean, Kim Jong-Un, isi doreste o noua intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump. Liderul de la Phenian a trimis la Casa Alba o scrisoare in care a solicitat organizarea celui de-al treilea summit.

- ​Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, ca a primit o „scrisoare magnifica” de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care l-a întâlnit pentru prima data în urma cu un an, pe 12 iunie 2018, la Singapore, scrie AFP.„Tocmai am primit o scrisoare magnifica…

- Actorul american Jon Voight, tatal vedetei hollywoodiene Angelina Jolie, l-a laudat pe președintele american Donald Trump in doua postari pe care le-a facut pe contul sau de Twitter. In mesajele video publicate pe Twitter, starul Jon Voight i-a luat apararea liderului de la Casa Alba, afirmand ca "munca…

- Presedintele american Donald Trump a evocat din nou, sambata, ideea unui al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, salutand relatia "excelenta" dintre ei, la sase saptamani dupa esecul intrevederii lor de la Hanoi, informeaza AFP. Aceasta serie de postari pe Twitter intervine…