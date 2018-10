Stiri pe aceeasi tema

- O scena mai putin obisnuita a avut loc joi seara in Biroul Oval de la Casa Alba: un rapper, Kanye West, a monopolizat discutia timp de 10 minute, a purtat o sapca si si-a lasat telefonul mobil pe biroul presedintelui Statelor Unite, pentru a vorbi despre atributele sale masculine, tulburarile lui…

- Dina Powell, fost adjunct al consilierului pentru securitate nationala, fusese vazuta drept o favorita a Casei Albe pentru postul de ambasador al SUA la ONU. Nikki Haley a anuntat marti ca va renunta la aceasta functie pana la finalul anului, demisie acceptata de presedintele Trump. Care sunt…

- Kanye West nu se dezminte și continua sa-l pupe in… sa-l laude pe președintele american Donald Trump. De data aceasta la un eveniment care a avut loc in Biroul Oval. West a fost invitat la Casa Alba la masa de pranz pentru a discuta reforma penitenciarelor și alte probleme – da, aici s-a ajuns, West...…

- Rapperul Kanye West s-a intalnit joi cu Donald Trump si a luat parte la o intalnire cu liderul de la Casa Alba in Biroul Oval. Desi este unul dintre putinii artisti care ii ofera sprijin lui Trump si a fost criticat de nenumarate ori, Kanye a purtat chiar si o sapca cu sloganul de campanie al presedintelui…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, si-a prezentat demisia, iar presedintele Donald Trump, care a acceptat-o, scrie BBC News. Prezent alaturi de Haley in Biroul Oval, Donald Trump a declarat ca reporterilor ca ambasadorul va parasi postul la sfarșitul…

- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, a prezentat demisia sa presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane. Intr-o intalnire cu Nikki Haley desfasurata in Biroul Oval incepand cu ora locala…

- Presedintele american Donald Trump a laudat luni acordul de liber schimb cu Canada si Mexic incheiat 'in extremis' in cursul noptii trecute, numindu-l 'cel mai important' din istoria Statelor Unite, transmite AFP preluata de Agerpres 'Sunt bucuros sa impartasesc poporului american aceasta veste…

- Donald Trump a cerut anul trecut asasinarea lui Bashar al-Assad, dar secretarul sau al Apararii, James Mattis, a ignorat aceasta solicitare, scrie jurnalistul american Bob Woodward, devenit celebru pentru dezvaluirile sale in Afacerea Watergate, care a dus la demisia lui Richard Nixon, presedinte al…