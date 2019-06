Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 5,7, care s-a produs joi in largul coastelor Americii Centrale, a fost resimtit El Salvador si in capitala statului Nicaragua, Managua, informeaza Reuters potrivit Agerpres. In urma seismului, multi dintre locuitorii din cele doua tari central-americane si-au parasit…

- Donald Trump Jr., fiul cel mare al presedintelui SUA, a acceptat sa fie audiat luna viitoare in Comisia de Informatii a Senatului de la Washington, in cadrul unei anchete privind ingerintele electorale ruse, informeaza cotidianul The Guardian.

- Fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump a acceptat, in cele din urma, sa fie audiat de o comisie a Senatului in luna iunie in cadrul anchetei privind un posibil amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, potrivit media americane, relateaza AFP. Comisia pentru Informatii,…

- Donald Trump Jr, fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump, a acceptat sa fie audiat de o comisie a Senatului in luna iunie in cadrul anchetei privind un posibil amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016. Donald Trump Jr., in varsta de 41 de ani, a fost convocat de Comisia…

- Comisia pentru Informatii a Senatului SUA l-a citat pentru audieri pe Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american Donald Trump, in legatura cu ancheta privind ingerințele electorale ruse, potrivit unor surse citate de postul NBC News. Donald Trump Jr., ar urma sa fie intrebat…

- Democrații americani ramân divizați duminica asupra riscurilor politice a unei proceduri de destituire a președintelui Donald Trump pentru obstrucționarea justiției, un delict pe care ei îl cred dovedit de raportul procurorului special Robert Mueller, relateaza AFP. Tabara republicanilor…

- Președintele american Donald Trump a amenințat din nou, miercuri, ca va inchide granița Statelor Unite cu Mexicul și a cerut Congresului sa ia masuri urgente pentru a stopa imigrația ilegala, despre care spune ca reprezinta o urgența naționala, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.„Congresul…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat joi pe presedintele comisiei pentru informatii a Camerei Reprezentantilor sa demisioneze din Congres, acuzandu-l ca a dezvaluit informatii clasificate, relateaza dpa si Reuters.