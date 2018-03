Stiri pe aceeasi tema

- Chiar din timpul sarcinii cu Tudor, Raluca Arvat declara ca mai vrea un copil, insa ca va trebui sa aștepte cel puțin doi ani pentru a face din nou cezariana. Acum, la 3 ani de la nașterea fiului sau, prezentatoarea TV se gandește serios sa mareasca familia. Raluca Arvat a lasat știrile sportive și…

- Un TIR incarcat cu lemne s-a rasturnat, pe un drum de pe Valea Sebeșului, județul Alba, oamenii fiind nemulțumiți de numarul mare de arbori care sunt taiați din paduri. Un cititor al ziarului Unirea a scris, luni, pe pagina de Facebook, ca un TIR incarcat cu lemne s-a rasturnat, pe Valea Sebeșului.…

- Unul dintre cei mai puternici afaceristi din Romania, Tiberiu Urdareanu, a povestit, luni, in fata magistratilor, cum i-ar fi dat spaga fostului ministru al Energiei, Constantin Nita (PSD). Politicianul a reactionat in sala de judecata: "Ati jurat pe Biblie! Mintiti!". Patronul firmei UTI,…

- Gheorghe Damian, care pana la excludere era vicepresedinte al PSD Alba si unul dintre cei mai longevivi primari ai partidului din judet, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca excluderea sa din PSD a fost aprobata recent de conducerea centrala a partidului dupa ce o propunere in acest…

- Au trecut noua zile dupa carnagiul intr-un liceu din Florida. Guvernatorul republican Rick Scott s-a pronuntat pentru o hotarare ca 21 de ani sa fie varsta legala pentru a cumpara o arma, dar a fost imediat combatut de National Rifle Association (NRA), cel mai mare lobbyst american pentru arme.

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit, informeaza Monitorul de Vrancea.

- Drumul de pamant dintre satele Ciuguzel și Ocnișoara, din comuna Lopadea Noua, este aproape impracticabil. Șoferii care s-au incumetat cu mașinile pe secțiunea de drum au fost la un pas sa ramana blocați in noroaie. Un cititor Alba24 a surprins pe un video cum se circula pe porțiunea de drum. „Tot din…

- Sunt frumoase, celebre și iubite. De barbați mai tineri. Poveștile lor de dragoste dureaza de ceva timp sau sunt abia la inceput, iar diferența de varsta, in favoarea doamnelor, este in acest caz doar un amanunt nesemnificativ. Unele dintre vedetele pe care le vom aminti mai jos, cu relații in desfașurare…

- A aparut in public destul de rar de la inceputul anului, mai ales dupa acuzațiile de infidelitate care au aparut in legatura cu soțul sau, Donald Trump, iar in timpul vizitelor oficiale, Prima Doamna a fost distanta. Daca la Congres Melania a venit singura și a purtat o ținuta in totalitate alba, la…

- Domnule ministru Eugen Teodorovici, Un numar de 15 unitați administrativ-teritoriale de la nivelul județului Alba nu au primit sume/cote defalcate din Taxa pe Valoarea Adaugata (Anexa nr. 8 Sume alocate din impozitul pe venit si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise într-un atac armat comis într-un liceu din Florida. Atacatorul are 19 ani și este un fost elev, exmatriculat din motive disciplinare, spune poliția. Adolescentul avea o pasiune pentru arme și un caracter dificil, spun foști colegi și profesori. Scenele…

- Cel puțin 17 persoane au fost ucise într-un atac armat comis într-un liceu din Florida. Atacatorul are 19 ani și este un fost elev, exmatriculat din motive disciplinare, spune poliția. Adolescentul avea o pasiune pentru arme și un caracter dificil, spun foști colegi și profesori. Scenele…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump Jr., si alte doua persoane au fost duse la spital, dupa ce femeia a deschis un plic continand un praf alb neidentificat care, ulterior, s-a stabilit ca nu este periculos. "Substanta a sosit prin post...

- Ea este femeia care picteaza tablouri cu buzele. Mai multe imagini captivante arata munca unui artist care a perfcționat arta sarutului pentru a crea portrete colorate. Vezi galeria foto + 7 + 7 Tablourile de mai sus sunt create de Alexis Fraser (33 de ani), care folosește ruj pentru a le picta. Un…

- Un cersetor si totodata cel mai generos donator al Bisericii bulgare, mos Dobri, indragit de numerosi credinciosi, a decedat la varsta de 103 ani, a anuntat Biserica Ortodoxa, scrie AFP, conform News.ro . Mos Dobri Dobrev, al carui prenume si nume provin din cuvantul ”bunatate” si pe care multi bulgari…

- Soția lui Donald Trump Jr., Vanessa Trump, a fost transportata de urgența catre spital dupa ce a deschis o scrisoare suspecta, contaminata cu o substanța neidentificata, titreaza presa internaționala! Odata cu statutul capatat de Donald Trump, toata familia președintelui american e supusa, constant,…

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump Jr., si alte doua persoane au fost duse la spital, luni, dupa ce femeia a deschis un plic continand un praf alb neidentificat care, ulterior, s-a stabilit ca nu este...

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut la locuinta…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump Jr., si alte doua persoane au fost duse la spital, luni, dupa ce femeia a deschis un plic continand un praf alb neidentificat care, ulterior, s-a stabilit ca nu este periculos, au precizat oficiali din New York, citati de...

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump Jr., si alte doua persoane au fost duse la spital, luni, dupa ce femeia a deschis un plic continand un praf alb neidentificat care, ulterior, s-a stabilit ca nu este periculos, au precizat oficiali din New York, citati de Reuters. "Substanta a sosit prin posta,…

- "Substanta a sosit prin posta, pentru Donald Trump Jr.", a aratat purtatorul de cuvant al politiei din New York, Carlos Nieves. Vanessa Trump a fost spitalizata dupa ce s-a plans de o stare de greata ca urmare a expunerii, au spus oficiali din New York. In total, trei pacienti…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-un plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr. Scrisoarea…

- Soția lui Donald Trump jr. a fost spitalizata, dupa ce a deschis un plic cu un praf alb, anunța Euronews! Vanessa Trump a deschis scrisoarea ce-i fusese adresata soțului ei. Soția lui Donald Trump Jr. a fost dusa de urgența, luni, la un spital din Manhattan, cand a deschis un plic adresat soțului…

- Cantaretul american Vic Damone, devenit celebru in perioada 1940 - 1950, a murit la varsta de 89 de ani, a anuntat luni familia sa, citata de Reuters. Vic Damone, cunoscut pentru piese precum "You're Breaking My Heart" (primul loc in topul american), "I Have But One Heart" si "You…

- Un barbat in varsta de 73 de ani și fiul sau in varsta de 43 de ani, ambii din Farau, sunt cercetați de polițiști dupa ce au taiat, fara drept, 14 arbori de pe proprietatea lor personala. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 februarie a.c., politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au identificat […]

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost ranit, dupa ce…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Brigitte Sfat va divorța de Ilie Nastase, intentând divort la Judecatoria Sectorului 1, scrie ONE. Cei doi au ajuns în decembrie 2017 la notar pentru a divorta. ”Daca el mai tine capul sus si crede ca el este Ilie care în…

- Un accident rutier in care a fost implicat un tractor condus de un șofer din Garbova s-a produs astazi, 7 februarie 2018, la ieșirea din DJ 106F in DN1. Potrivit IPJ Sibiu, șoferul unui autocar, in varsta de 46 de ani, din Sibiu, in timp ce conducea spre Alba, nu a pastrat distanța regulamentara in…

- Sotia lui Michael Buble, Luisana Lopilato, este insarcinata! Cuplul mai are doi copii, Elias (2 ani) si Noah (4 ani). Cuplul le-a spus apropiatilor ca sunt pregatiti pentru al treilea copil, in timp ce baietelul lor, Noah, se lupta in continuare cu cancerul. Luisana este insarcinata in doua luni si…

- Situatia devine dramatica intre Oana si Viorel Lis! Sotia fostului primar general este indignata ca Viorel a bruscat-o si i-a rupt rochia! Totul s-a petrecut pentru ca Viorel Lis isi ”pazea” lucrurile inchise cu cheia la el in camera, de frica sotiei, sa nu le vanda!

- Un tanar an varsta de 33 de ani din Alba a fost ranit intr-un accident rutier petrecut sambata, la Hunedoara. Masina pe care o conducea a fost lovita de un autoturism al carui sofer nu i-a dat prioritate, in intersectie. Potrivit IPJ Hunedoara, in 27 ianuarie, in jurul orei 18.30, un tanar in varsta…

- Cantaretul Enrique Iglesias si Anna Kournikova au devenit parinti. Fosta jucatoare de tenis, in varsta de 36 de ani, a nascut gemeni, un baiat si o fata. Cei doi copii, Nicholas and Lucy, au venit pe lume la mijlocul lunii decembrie, in Miami, Florida.

- O groapa de gunoi in toata ”splendoarea” a rasarit la marginea unuia dintre cele mai frumoase trasee din județul Alba, intre Rachita și Strungari (comuna Pianu). La marginea DJ 704 A, intr-o zona impadurita, oamenii au inceput sa arunce gunoaie, o practica zilnica, dupa cat se pare, ținand cont de cantitatea…

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar a avut parte de un eveniment fericit chiar in ziua de Boboteaza, cand a fost naș de botez alaturi de soția sa. Mihai Morar este casatorit cu frumoasa Gabriela de mai bine de zece ani . C ei doi au impreuna fetițe gemene, Mara și Cezara . Cuplul se ințelege perfect,…

- La fata locului au sosit cei de la SMURD care au demarat imediat operatiunile de salvare, situatia putand deveni expliziva, la propriu, din casa iesind miros de gaze. "Un echipaj de prim ajutor SMURD și unul de politisti s-au deplasat de urgenta la locul solicitarii. Locuința se afla intr-un…

- Revelionul a fost o sabie cu doua taișuri pentru Oana Lis, care a trebuit sa iși vada soțul transportat de urgența la spital. Oana a vorbit despre momentele dificile, menționand faptul ca o noapte de Revelion puțin prea distractiva a facut ca lui Viorel sa i se faca rau. La cererea fostului edil, acesta…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropierea casei, noteaza Agerpres. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ...

- Un incident petrecut intr-un hipermaket din Craiova a șocat Romania. Un barbat in varsta de 52 de ani, din Gorj, si-a gasit sfarsitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap de la cinci metri inaltime. Raul Ciobanu se afla in magazin la cumparaturi impreuna…

- Steven Seiler in varsta de 60 de ani este un barbat din Chicago a picat in patima bauturii și a uitat de existența soției sale. Acesta a descoperit dupa mai bine de o luna, ca femeia era moarta. Potrivit Mirror, acesta a aflat de moartea femeii in varsta de 58 de ani abia cand proprietarul cladirii…

- Jumatate din localnicii din satul Galda de Sus nu mai pot comunica prin telefonie. Semnal pentru mobil nu exista in zona, iar de ieri nici la telefonul fix nu mai pot vorbi din cauza unui cablu care s-a rupt de la sursa. Problema pare ca se va putea rezolva doar dupa sarbatori, ne spune un cetațean…

- Angajații primariei Ciugud au dat foc resturilor de vegetație ramase dupa curațenia de toamna/iarna, pe pașurea de la Drambar. Cel puțin așa se poate deduce dintr-un video transmis de un cititor Alba24 care a vazut de pe drum fumul gros și s-a oprit sa filmeze. Din ceea ce se vede, pare a fi vorba despre…

- CUTREMURATOR! Un barbat si-a batut sotia, pana a omorat-o, si s-a laudat cu pozele victimei sale prietenilor.FOTO O tanara in varsta de doar 28 de ani, care s-a indragostit nebuneste, credea ca traieste o poveste de iubire incredibila, insa totul a luat o intorsatura groaznica, atunci cand barbatul…

- Soția lui Ion Iliescu a afirmat, la Romania TV, ca medicii i-au schimbat tratamentul lui Ion Iliescu și i-au recomandat sa nu iasa din casa. Ion Iliescu a fost marele absent la Parada de 1 Decembrie. Bineințeles, el a lipsit și la funeraliile Regelui Mihai. Problemele de sanatate…

- Fostul presedinte si sotia sa au ajuns la spital pentru controlul periodic. Medicii i-au schimbat tratamentul la picior si i-au recomandat sa nu iasa din casa. Problemele de sanatate l-au tinut departe pe fostul presedinte de ceremoniile dedicate funeraliilor fostului suveran. Citeste si:…

- Președintele american Donald Trump are noua nepoți, din partea Ivankai, a lui Eric și-a fiului cel mare, Donald Trump Jr. Ei bine, micuța Chloe este fiica cea mica fiica a lui Donald Trump Jr., și practic vedeta clanului Trump, data fiind frumusețea ei. Chloe, cea mai frumoasa nepoata a președintelui…