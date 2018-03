Stiri pe aceeasi tema

- Zvonurile legate de divorțul anului la Casa Alba s-au adeverit! Fiul cel mare al președintelui american, Donald Trump Jr, divorțeaza de soția sa, Vanessa, dupa un mariaj de 12 ani. Cei doi soți in varsta de 40 de ani, care sunt casatoriți inca din 2005 și au nu mai puțin de cinci copii impreuna, au…

- Donald Trump Jr si Vanessa Trump au inceput procedurile de divort, dupa un mariaj de 12 ani. Cuplul are cinci copii, asupra carora Vanessa nu doreste custodie completa in acest moment, potrivit unei surse, citate de Daily Mail .

- Nicolae Guța ar vrea sa divorțeze, insa acest lucru nu prea este posibil. Manelistul nu mai locuiește impreuna cu soția sa, Cristina, dar se teme ca iși va pierde o parte din avere daca separarea va deveni și oficiala. ”Nicolae Guta a semnat ‘ca primarul’ un act inainte de casatorie. Un prenuptial care,…

- Presedintele Consiliului Judetean Olt, Marius Oprescu, a declarat, ca initiatorii proiectului sunt forul judetean si Primaria Slatina, insa CNI se va ocupa de proiectarea, finantarea si executia noii arene care va fi construita in incinta Complexului „1 Mai" din municipiu. Asa cum s-a intamplat cu Stadionul…

- Comuna Salva dispune in 2018 de un buget de aproape 14 milioane de lei, cu mult peste cel de anul trecut. Banii vor fi direcționați in mare parte spre investiții in infrastructura stradala și pietonala.

- Cunoscuta pentru rolul sau din serialul cu liceeni „Clueless”, actrița Alicia Silverstone și soțul sau au decis sa mearga pe drumuri separate. Dupa 20 de ani de relație și 13 ani de mariaj, ea și muzicianul Christopher Jarecki divorțeaza. Cei doi au impreuna un baiat de 6 ani, Bear Blu, un copil pe…

- Trei tineri din comuna gorjeana Turburea au fost arestati duminica de magistratii Judecatoriei Targu-Carbunesti, dupa ce au jefuit doi batrani din comuna respectiva. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Gorj, cel care a alertat autoritatile in legatura cu talharia a ...

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…

- 8 milioane de lei pentru Drumuri și Poduri Cluj. Consiliul Concurentei are ultimul cuvant Consiliul Judetean Cluj a aprobat majorarea capitalului social pentru Drumuri si Poduri Judetene cu 8 milioane de lei. Banii nu vor putea ajunge însa la societate decât dupa parcurgerea unor proceduri,…

- Sorin Visoianu, country manager operations Immofinanz pentru Romania si Bulgaria a parasit functia din cadrul companiei imobiliare, potrivit datelor din piata. Pana la publicarea acestui articol Sorin Visoianu nu a oferit niciun comentariu pe aceasta tema. El detine conducerea Immofinanz din 2010,…

- Mai multe proiecte de hotarari au fost adoptate de consilierii județeni in ședința din 13 februarie, cel mai important dintre acesta fiind cel cu privire la bugetul local al Ilfovului pe 2018. Potrivit documentului aprobat, bugetul local al județului Ilfov pentru 2018 este de 206.152.000 lei, atat la…

- BERBEC Incearca in aceasta saptamana sa te ocupi mai mult de cei dragi, cu toate ca ai multe pe cap la serviciu. Nu pierde timpul cu alte activitati, pentru ca acum e momentul sa te axezi pe familie si sa le oferi tot ce ai. Intre tine si partenerul de viata exista o problema care nu mai suporta…

- Dupa declarațiile facute de ministrului sanatații privind obligația spitalelor de a asigura medicația pacienților și dreptul lor de a primi contravaloarea in caz ca au fost nevoiti sa si le cumpere singuri, iata ce prevede legea.

- Oana Lis si Viorel Lis au fost invitati in emisiunea „Guess my age- Ghiceste varsta”, chiar de Ziua Indragastotilor. Controversatul cuplu le-a dat batai de cap unor tineri care au fost nevoiti sa le ghiceasca varsta. Oana Lis a fost cea mai suparata, dupa ce acestia i-au spus ca arata de 48 de ani.

- Ucraina, una dintre cele mai sarace țari din Europa, devine, rapid, locul unde familii disperate ca nu pot avea copii gasesc soluții la aceasta problema. Banii oferiți atrag multe tinere, care accepta sa devina mame-purtatoare, dorindu-și o viața mai buna

- Banii dați pe medicamente in perioada internarii pot fi recuperați.: pacienții care-și cumpara medicamente din banii lor pe perioada internarii iși pot recupera foarte ușor cheltuiala. Pur și simplu trebuie sa prezinte bonul fiscal la managerul spitalului. Cu toate acestea, extrem de puțini recurg la…

- Pompiliu Budulan a a luat o mita de 2,7 milioane euro Unul dintre cele doua contracte vizate in dosarul fostului director Nuclearelectrica Pompiliu Budulan ar fi incheiat cu firma SIVECO in noiembrie 2009, reiese din surse judiciare. Budulan este cercetat penal sub control judiciar pentru luare de mita,…

- BRD si-a anuntat joi rezultatele financiare pe anul 2017, administratorii bancii mentionand totodata ca vor propune actionarilor distributia a 83% din profitul net. Daca rata de alocare va fi aprobata, randamentul dividendelor ar putea sa depaseasca 12%, cu mult peste castigul obisnuit adus de dividendele…

- Jurnalistul Vlad Petreanu semnaleaza pe blogul sau cazul unui angajat in domeniul IT, al carui salariu a scazut, de pe o luna pe alta, cu 25%, in urma modificarilor Codului Fiscal. Daca in luna noiembrie 2017 salariul net al acestuia era de 9059 lei, in ianuarie 2018 el a incasat 6722 de lei.

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit. O perspectiva diferita iti poate muta destinul de la esec la succes, de la rau la bine. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, este primul…

- Un instructor auto din Cimișlia a ajuns in vizorul DGT Sud a CNA dupa ce ar fi pretins 300 de euro pentru organizarea eliberarii unui permis de conducere. Potrivit denunțatoarei, barbatul ar fi extorcat banii sub pretextul ca poate influența membrii Comisiei de examinare sa evalueze pozitiv cunoștințele…

- Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a emis joi, un ordin pentru suspendarea din functie a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, arestat preventiv pentru trafic de influenta la inceputul acestei saptamani. Masura este valabila pana la incetarea masurii preventive, transmite News.ro…

- Doi romani au produs cel puțin 1,2 milioane de lire sterline, dupa ce au vandut pe internet bunuri pe care nu le aveau. Este vorba despre Constantin Giba (foto stanga), de 24 de ani, și Robert Popescu (foto dreapta), 36 de ani, informeaza Poliția Metropolitana . Giba a fost condamnatprimit cinci ani…

- In acest an, comuna Varias va avea un buget mai mare decat in 2017, cresterea fiind de aproximativ zece la suta. Banii in plus provin din cotele defalcate din impozitul pe venit, Varias beneficiind de pe urma contributiei avute anul trecut. Primarul Nicolae Birau este convins ca 2018 va fi un an in…

- Lucian Heiuș, președinte al PNL Hunedoara: „Bugetul propus este un furt facut de PSD de la comunitațile administrate de primari liberali” Deputatul Lucian Heiuș, președintele organizației județene Hunedoara a PNL, a susținut, astazi, o conferința de presa, in care a vorbit despre propunerea…

- Cancerul ar putea fi depistat printr-o simpla analiza de sange. Este noua metoda descoperita de americani. Metoda pe care a dezvoltat-o si o echipa de cercetatori din Timisoara, dar care nu a primit aplauze in lumea intreaga. Banii nu au fost suficienti, iar Ministerul Cercetarii a respins proiectele…

- Bugetul de venituri si cheltuieli al Pitestiului in acest an va fi de 332.739.000 de lei. Banii vor fi cheltuiti dupa cum urmeaza: 22,65 milioane de lei – cheltueli curente; 11,8 milioane de lei ...

- Nu are bani sa manance, dar atunci cand a gasit o geanta plina cu bani a mers si a inapoiat-o. Atunci cand a fost intrebata de Simona Gheorghe ce ar fi facut cu banii, i-a lasat pe toti fara cuvinte.

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt si un sustinator al premierului desemnat, Viorica Dancila, a fost retinut de procurorii anticoruptie. Acestia il acuza de trafic de influenta si ca ar fi primit 100.000 de euro pentru a schimba o decizie a ANI. Potrivit unui comunicat…

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina, la doar 6 luni de la casatorie, a devenit, deja, inevitabil. Și, așa cum e de așteptat, intre cei doi s-au discutast detaliile desparțirii, blonda reușind sa devina o femeie care, probabil, va fi ținta vanatorilor de zestre.

- Bunica regretatei Denisa a fost lovita de un mare ghinion. De parca nu era de ajuns ca de abia isi duce traiul de pe o zi pe alta, acum a mai dat si de greu. Batrana povesteste ca nu-și va putea gasi liniștea, pana cand cei pe care i-a platit familia nu vor termina de aranjat mormantul Denisei.

- Antonia a primit, in sfarsit, vestea pe care o asteapta de cativa ani. Artista va putea sa fie in cel mai scurt timp o femeie libera si isi va putea indeplini toate planurile pe care le are alaturi de iubitul ei, Alex Velea, alaturi de care are doi copii, Dominic si Akim. Din 2013, Antonia tot incearca…

- In sedinta de consiliu local, care a avut loc saptamana trecuta, au fost aprobate documentatiile tehnico-economice pentru reabilitarea termica si consolidarea a 22 de scari de bloc din municipiul Targoviste.

- [caption id="attachment_21691" align="alignleft" width="419"] Foto: facebook.com[/caption] Designerul Mihai Stamati, originar din Ciuteștii Nisporenilor, va crea un set dintr-un ceainic și șase cești. Nu vor fi la fel ca celelalte. Acestea vor fi realizate din ceramica neagra, iar designerul va fi ajutat…

- O femeie de 31 de ani este cercetata pentru furt, dupa ce a intrat in camera de garda a unei unitati medicale si profitand de neatentia personalului medical i-a sustras banii pe care ii avea in poseta.

- O mare parte din statiunea Ranca a ramas fara apa. Sistemul actual de alimentare cu apa nu face fata consumului ridicat din perioadele de varf de sezon si, in plus, prezinta o serie de deficiente.

- O noua metoda de inselaciune face victime. Un batran a ramas fara o suma importanta de bani si 10 galbeni dupa ce a avut incredere intr-un necunoscut pe care l-a invitat in casa si i-a dat pe mana toti banii pe care ii avea in casa.

- HOROSCOP BERBEC Ceva iti spune sa stai pe loc momentan, sa nu dai frau liber energiei tale debordante inaintea unui drum care nu duce chiar acolo unde sperai. Intuitia te trage de maneca si spune ca pe undeva ar exista un pericol sau un punct slab care poate strica totul la un moment…

- Bianca Brad a facut comentarii pe marginea banilor și necesitații acestora. Bianca Brad, care a reușit sa ajunga la o silueta de vis , este o cunoscuta acttrița și model din Romania. Bianca Brad, care este mama unui baiețel , și-a spus foarte clar parerea despre bani și despre rolul acestora in viața…

- Bugetul general consolidat, care include bugetele pentru pensii si ajutoarelede somaj, are un deficit de 10,18 miliarde de lei dupa primele 11 luni ale acestui an, conform cifrelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor . Veniturile au fost mai mari cu 23 de miliarde fata de aceeasi perioada…

- Informația apare in rechizitoriul prin care compania a fost trimisa in judecata pentru frauda cu fonduri europene. In rechizitoriu apare și numele ministrului Fondurilor Europene. Marius Nica nu dorește sa comenteze cazul aflat in ancheta la DNA.

- Procurorii DNA de la Bacau l-au trimis in judecata, in libertate, pe fostul deputat Mihai Banu, aflat in stare de deținere la penitenciarul Bacau, pentru trafic de influența in forma continuata. Alaturi de acesta vor mai fi judecați in acest dosar Dorinel Ursarescu și Ion Rotaru, administratori ai unor…

- O femeie cu sindromul neuron motor periferic care a strans mai mult de 40.000 de lire sterline pentru a-și aduce copiii sa locuiasca alaturi de sora ei in Australia, a murit. Sam Kyme, avea 34 de ani și locuia in Banbury. Femeia nu mai putea merge sau vorbi, dar a reușit sa faca un site de strangere…

- Tricoul cu numarul 10 al echipei naționale de fotbal, daruit de Gicu Grozav, va ajunge la Cosmin Timbuș, cel care a oferit 5.000 de lei pentru susținerea familiei lui Sebastian Șușman, copilul din Alba Iulia aflat la tratament intr-un spital din Munchen. Caștigatorul a confirmat ca iși menține oferta…

- ”In conformitate cu prevederile art. 14 si art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei…

- Partidului Național Liberal iși exprima totalul dezacord și ingrijorarea referitoare la modul in care a fost construit bugetul pentru anul 2018. PSD iși incalca propriul program de guvernare votat in Parlament. Program in care ...

- Aproximativ 100 de milioane de lei din bugetul Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) se intorc inapoi la bugetul local, potrivit unui proiect de hotarare privind rectificarea bugetara a Municipalitatii pe 2017, de pe ordinea de zi a Consiliului General al Primariei.

- Proiectul Planorama din zona Baicului se anunta acum 10 ani unul de succes, iar mai multe vedete s-au grabit sa-si achizitioneze un apartament, chiar in stadiul de constructie. Andreea Balan a platit apartamentul ales cu banii jos, 90.000 de euro, in 2007, scrie WOWbiz.ro. Andreea Balan, despre…