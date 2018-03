Donald Trump Jr divorteaza de sotia sa, Vanessa, dupa 12 ani de mariaj

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump Jr. și soția sa, Vanessa, sunt la un pas de divorț. Cei doi traiesc deja separat, potrivit unor apropiați ai cuplului. Problemele din mariaj ale cuplului ies la iveala la scurt timp dupa ce Vanessa a ajuns la spital, dupa ce a deschis o scrisoare adresata soțului ei , care conținea o pudra…

- Este cel mai recent zvon din presa americana, abordat atat de tabloide, cat și de publicații mai serioase. Ei bine, fiul cel mare al președintelui american, Donald Trump Jr., in varsta de 40 de ani, are avea probleme serioase in casnicia cu Vanessa Kay, cea care i-a devenit soție in 2005. Donald Trump…

- Are mereu clientul dreptate? Faptul ca mergi intr-un restaurant iți da dreptul sa-i umilești pe oamenii care lucreaza acolo? Sper ca nu!Aceasta este povestea unei fete care lucra pe postul de chelnerița intr-un restaurant! Povestea a fost spusa chiar de ea, sa o ascultam: ,,Am fost norocoasa, am gasit…

- Parasit de soție pentru ginerele lor, adica pentru cel care i-a fost iubit propriei fiice. Aceasta e drama pe care o traiește Danuț Neagu si despre care a vorbit la "Acces Direct". Un socru, nu de coșmar, ci prins in acest coșmar, care ar fi inceput acum 7 ani. Atunci, cand el inca era casatorit cu…

- O noua cerere de casatorie inedita a avut loc in Cetatea Alba Carolina, din Alba Iulia, unde un tanar, ajutat de prietenii sai, a afișat bannere cu mesajul ”Adriana, vrei sa fii soția mea?”, iar apoi i-a daruit iubitei sale un buchet cu șapte trandafiri roșii. Cei doi tineri au publicat fotografiile…

- Cosmin Cernat se afla de cateva luni bune in Republica Dominicana, acolo unde au loc filmarile Exatlon. Deși concurenții sufera la probe, mananca in general orez și fructe și nu au voie sa țina legatura cu cei de-acasa, prezentatorul de la Exatlon este mai „rasfațat”. El se afla acolo impreuna cu soția…

- Cuplul, a carei popularitate este in crestere nu doar in tara, ci si peste hotare, a aparut in presa franceza cu un interviu exclusiv. Nicolae al Romaniei si sotia sa, Alina, au stabilit data nuntii pentru luna septembrie. Dupa cununia civila, care a avut loc in luna octombrie 2017 in Anglia, slujba…

- Cunoscuta pentru rolul sau din serialul cu liceeni „Clueless”, actrița Alicia Silverstone și soțul sau au decis sa mearga pe drumuri separate. Dupa 20 de ani de relație și 13 ani de mariaj, ea și muzicianul Christopher Jarecki divorțeaza. Cei doi au impreuna un baiat de 6 ani, Bear Blu, un copil pe…

- O femeie a facut scandal intr-un avion pe ruta Moscova-Beirut, dupa o femeie care statea in fața ei și-a lasat scaunul pe spate și a varsat pe ea sucul de portocale. „O sa ajungi in Liban, sunt soția unui deputat, o sa aranjez eu lucrurile pentru tine acolo”, ar fi spus femeia nervoasa, conform Daily…

- Cerere in casatorie la Silver Mall: IUBIRE… Madalina, fiica coregrafului vasluian Virginel Solomon, a fost ceruta in casatorie, sambata, de Dragobete. Iubitul acesteia, Andrei, i-a facut o surpriza si, in timpul spectacolului dedicat Targului de Primavara, organizat in Silver Mall, a preluat microfonul…

- Cosmin Selesi a facut dezvaluiri de senzatie. Prezentatorul TV a recunoscut ca i-a furat iubita unui prieten. „S-a intamplat, la un moment dat! Ne-a scapat si mi-a parut rau dupa aia”, a spus el. Cosmin Selesi a vorbit si despre casnicia sa. Prezentatorul TV este casatorit cu Irina de zece ani. „Eu…

- Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in jurul orei 06:00 dupa un scandal de pomina. A asteptat-o in fata scarii blocului, a ranit-o pe femeie cu un cutit apoi a fugit. Victima a strigat dupa ajutor, iar un vecin a alertat autoritatile…

- Puya a lansat „Mișcarea feminista“, melodia care da startul music vlog-ului sau, un proiect prin care rapperul ii invita pe fani sa urmareasca pas cu pas crearea noului sau album, care va aparea spre sfarșitul anului. „Mișcarea feminista“ este in stilul consacrat al lui Puya, cu versuri controversate,…

- Veste trista pentru fanii actorului Eric Dane! Actorul și soția sa, Rebecca Gayheart, au ajuns la divorț, dupa 14 ani de mariaj. Motivul citat: diferențe ireconciliabile! Actorul din ”Anatomia lui Grey” e un barbat singur Potrivit UsWeekly, soția actorului din Anatomia lui Grey a depus, vineri, actele…

- Soția lui Ion Iliescu a rupt tacerea și a vorbit in mediul online despre o „știre falsa” in care se vorbește despre faptul ca ar incasa o pensie exorbitanta. Nina Iliescu, profund deranjata de exagerare, a scris pe blogul fostului președinte al Romaniei ce pensie incaseaza de fapt. „[…] Venitul meu…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , dezvaluia faptul ca temutul Adrian Corduneanu, zis "Beleaua" sau "Power", a innebunit de gelozie in arest dupa ce a aflat ca Ramona, sotia lui, ar avea un iubit, iar astazi difuzam noi informatii incendiare! Este un scandal mare intre temutii frati Corduneanu,…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump Jr., si alte doua persoane au fost duse la spital, dupa ce femeia a deschis un plic continand un praf alb neidentificat care, ulterior, s-a stabilit ca nu este periculos. "Substanta a sosit prin post...

- Un batran și-a luat permisul de conducere la 79 de ani pentru a putea sa-și duca soția bolnava la spital. Pana atunci soția sa a fost cea care a condus mașina și barbatul nu a considerat niciodata necesar sa aiba permis de conducere, scrie The Sun. Keith Limbert din Marea Britanie, a inceput școala…

- Soția lui Donald Trump Jr., Vanessa Trump, a fost transportata de urgența catre spital dupa ce a deschis o scrisoare suspecta, contaminata cu o substanța neidentificata, titreaza presa internaționala! Odata cu statutul capatat de Donald Trump, toata familia președintelui american e supusa, constant,…

- Scandal intr-o familie din satul Baxani, raionul Soroca. Stapanul casei si-a batut sotia si a amenintat-o ca va ucide bebelusul lor de doar doua saptamani. S-a intamplat in noaptea de duminica spre luni.

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump Jr., si alte doua persoane au fost duse la spital, luni, dupa ce femeia a deschis un plic continand un praf alb neidentificat care, ulterior, s-a stabilit ca nu este periculos, au precizat oficiali din New York, citati de Reuters. "Substanta a sosit prin posta,…

- Un barbat in varsta de 56 de ani, cadru militar in rezerva, a fost injunghiat duminica seara, in municipiul Buzau, de nepotul sau, un tanar de 22 de ani, victima decedand ca urmare a leziunilor. Sotia barbatului, o femeie de 53 de ani, a fost de asemenea injunghiata, fiind transportata la spital, unde…

- Divortul dintre Nicolae Guta si Cristina este iminent, dar se pare ca blondinca cu care s-a iubit aproape doi ani a pus o serie de conditii cam incomode pentru manelist. Cei doi au stabilit ca isi vor spune „adio” in mod oficial la sfarsitul lunii.A Cristina si Nicolae Guta s-au inteles in privinta…

- Amal si George Clooney au tinut in casa un refugiat. Iata ce s-a intamplat! Amal si George Clooney au ajutat un refugiat din Iraq sa se integreze in societatea americana si sa studieze pentru a ajunge sa aiba o cariera peste ocean. Hazim Avdal este un tanar iraqian, victima a actiunilor terifiante ale…

- Mariajul dintre Brigitte si Ilie Nastase a ajuns, oficial, la final. Sotia fostului tenismen a depus actele de divort la judecatorie. Din casnicia de opt ani, Brigitte vrea sa plece doar cu numele Nastase.

- Un barbat din Capu Codrului a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru o tentativa de omor impotriva propriei sotii. Condamnarea lui Dumitru Cioban a fost data de Tribunalul Suceava, dar nu este definitiva si poate fi atacata la instanta superioara.Fapta a fost comisa pe 10 aprilie 2017, iar ...

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina este, practic, istorie, cei doi urmand sa divorțeze cat de curand. Doar ca, pana atunci, blondina pare sa petreca cat poate, timp in care manelistul se chinuiește sa faca banii necesari pentru a-i ”rezolva” viitorul.

- Barbatul care și-a ucis fiicele in timp ce mama lor le asculta țipetele disperate la telefon, a fost executat, joi seara, in Dallas. Ultimele cuvinte ale criminalului catre fosta soția lui au fost de o cruzime ieșita din comun. Chiar și in ultumele clipe de viața, John David Battaglia, 62 de ani, și-a…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost criticat dur, dupa ce a fost fotografiat protejându-se de ploaie cu o umbrela, în timp ce Melania și fiul sau Baron merg în spatele sau prin ploaie. Cei trei au fost surprinși urcând la bordul avionului prezidențial,…

- Desi parea ca mariajul lor este pe sfarsite, Dana si Ionel Ganea nu ma divorteaza. Daca in urma cu putin timp femeia a cerut un ordin de protectie pentru sotul sau si avea de gand sa puna punct casniciei, se pare ca acum lucruri s-au schimbat complet.

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar a avut parte de un eveniment fericit chiar in ziua de Boboteaza, cand a fost naș de botez alaturi de soția sa. Mihai Morar este casatorit cu frumoasa Gabriela de mai bine de zece ani . C ei doi au impreuna fetițe gemene, Mara și Cezara . Cuplul se ințelege perfect,…

- Scene șocante pe strada! O tanara insarcinata a fost calcata pe burta de soția unui barbat cu care avea o aventura.Imaginile șocante au facut rapid inconjurul lumii, iar potrivit jurnaliștilor Daily Mail totul s-a intamplat pe o strada din China.

- Cantarețul Kamara are probleme in mariaj. Acesta este in pragul divorțului de partenera sa de viața, Oana. Kamara, care și-a cunoscut partenera de viața pe o rețea de socializare , este cunoscut publicului din Romania drept jumatate de culoare din trupa Alb-Negru. Artistul și soția sa, Oana, care anul…

- Kamara si sotia lui, Oana, sunt gata sa-si spuna „adio!”. Cei doi sunt in pragul divortului si se pare ca nu prea mai e rost de impacare. Artistul nu a vrut sa vorbeasca despre acest subiect, desi apropiatii spun ca regreta ca s-a ajuns la acest impas.

- Copilul cuplului, de numai 9 ani, a fost martorul scenelor oribile. Acesta a privit cu groaza momentul in care tatal sau, Anatoly Leontikov, a impuscat-o pe Veber cu o pusca pneumatica. Pe data de 26 decembrie, barbatul a spart un geam pentru a intra in casa in care prezentatoarea TV…

- O tânara din Japonia a fost ținuta închisa de catre parinții ei într-o camera foarte mica timp de 15 ani și era hranita o singura data pe zi. Dupa ce s-a stins din viața, chiar parinții sunt cei care au anunțat autoritațile. Fata cântarea doar 19 kilograme și…

- Barbatul de 34 de ani, pastor la o biserica locala, a fost acuzat ca și-a ucis soția și cele doua fiice de 7 și 8 ani. Jacob Daniel Forman a fost acuzat de trei cazuri de crima de gradul al doilea, dupa ce cele trei cadavre au fost gasite, marți, in locuința familiei, potrivit dailymail.co.uk. Anghetatorii…

- Președintele american Donald Trump are noua nepoți, din partea Ivankai, a lui Eric și-a fiului cel mare, Donald Trump Jr. Ei bine, micuța Chloe este fiica cea mica fiica a lui Donald Trump Jr., și practic vedeta clanului Trump, data fiind frumusețea ei. Chloe, cea mai frumoasa nepoata a președintelui…

- Casnicia dintre Dana și Ionel Ganea este pe cale sa se incheie! Dupa ce nu a reușit sa obțina un ordin de protecție din partea magistraților Judecatoriei Fagaraș, femeia a anunțat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca vrea sa divorțeze de fostul mare fotbalist.

- Corpurile neinsufletite ale lui Barry Sherman și soției sale Honey au fost gasite in subsolul casei, de un agent imobiliar. Sherman a fost fondatorul gigantului farmaceutic Apotex, care distribuie medicamente generice pe tot globul. El a fost unul dintre cei mai bogati canadieni si un filantropist…