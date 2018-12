Decizia a fost primita foarte bine la Ankara, dar a provocat ingrijorare in Israel, aliat apropiat al SUA. In acelasi timp, Washingtonul a aparat cu fermitate dreptul Israelului de a lansa lovituri aeriene in Siria, despre care acesta afirma ca sunt indreptate impotriva fortelor iraniene si a aliatului lor Hezbollah.



La randul ei, Rusia a acuzat miercuri Israelul de "incalcare grosolana a suveranitatii" Siriei, al carui teritoriu a fost vizat, cu o zi inainte, potrivit Damascului si Moscovei, de lovituri aeriene ale fortelor israeliene, potrivit Agerpres.

Donald Trump a…