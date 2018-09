Stiri pe aceeasi tema

- Relatiile si interactiunile dintre liderii lumii, asa cum sunt evidentiate de Adunarea Generala a ONU, dar si de alte evolutii recente, sunt în centrul atentiei presei internationale. Dupa cum era de asteptat, în discursul pe care l-a sustinut la ONU, „Trump a respins…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri plecarea din functie in curand a avocatului Casei Albe Don McGahn, in momentul in care ancheta procurorului special Robert Mueller devine din ce in ce mai amenintatoare pentru cercul de apropiati al presedintelui SUA, relateaza AFP si dpa. "Avocatul…

- Președintele SUA, Donald Trump, nu va lua parte la funeraliile senatorului John McCain, insa confruntat cu critici in legatura cu reacția sa la decesul liderului republican, Trump a ordonat luni ca drapelul sa fie din nou arborat in berna la Casa Alba, in onoarea lui McCain, informeaza BBC News,…

- 'Respect fata de marea natiune iraniana, reducerea ostilitatilor, revenirea SUA la acordul nuclear... Aceasta va deschide calea catre negocieri', a scris Hamid Aboutalebi intr-o postare pe Twitter, raspunzand astfel la o declaratie facuta luni de presedintele american Donald Trump in care el s-a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca l-a nominalizat pe judecatorul conservator Brett Kavanaugh pentru Curtea Suprema. Acesta din urma a mai trecut printr-o batalie de confirmare a Senatului si a ajutat la anchetarea fostului presedinte american Bill Clinton, relateaza Reuters.