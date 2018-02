Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump i-a acuzat pe palestinieni ca nu respecta SUA, respingand incercarea administrației de a aduce pacea in regiune. Oficialii palestinieni au refuzat sa se intalneascu cu vicepreședintele american Mike Pence, dupa o disputa legata de recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Palestinienii au dat dovada de ”lipsa de respect” fata de Statele Unite, a declarat joi presedintele Donald Trump si a anuntat suspendarea unor ajutoare in valoare de cateva sute de mii de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocieri de pace sub egida Washingtonului, relateaza AFP, citat…

- In cadrul unei intalniri la Bruxelles cu ministrii de Externe ai UE, Abbas a cerut recunoasterea statului palestinian, sustinand ca acest lucru nu va afecta negocierile cu Israelul privind un acord de pace in regiune.Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, le-a cerut celor implicati…

- Presedintele american Donald Trump si-a sustinut joi propunerea privind construirea unui zid de-a lungul granitei sudice a SUA, subliniind ca pozitia sa in aceasta problema "nu s-a schimbat" in niciun fel si ca Mexicul va plati pentru aceasta bariera "in mod direct sau indirect", relateaza Reuters.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca SUA isi vor muta intr-un an ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza dpa. Calendarul inaintat de premierul israelian diferita drastic de cel lansat de oficiali ai Casei Albe, care au spus ca o astfel de miscare ar dura 3-4 ani, din…

- Papa argentinian a fost primit de Erdogan in timpul calatoriei sale in Turcia, in noiembrie 2014, insa, potrivit presei italiene, cea mai recenta vizita a unui presedinte turc la Vatican dateaza tocmai din 1959, cand Celal Bayar a fost primit de Ioan al XXIII-lea. Discutiile dintre Papa…

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei canadiene, Adam Austin, a afirmat ca Ottawa este dezamagita de hotararea liderului de la Casa Alba si ca acesta este motivul pentru care Canada s-a abtinut atunci cand Adunarea Generala a ONU a supus la vot o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a reiterat vineri amenintarea ca va reduce asistenta acordata tarilor care au votat la Adunarea Generala ONU împotriva deciziei sale privind statutul Ierusalimului, dar reprezentanti ai tarilor arabe au declarat ca nu se tem,

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a facut apel vineri la SUA sa renunte la decizia lor de a recunoaste Ierusalimul drept capitala statului Israel, dupa ce ONU a votat impotriva demersului Washingtonului, in pofida a ceea ce liderul de la Ankara a numit amenintarile americane ''urate…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut joi comunitatii internationale sa nu se vanda pentru „un pumn de dolari“ Statelor Unite, raspunzand astfel amenintarii presedintelui american Donald Trump cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care nu vor sprijini Washingtonul la ONU in problema…

- Amenintari fara precedent lansate in spatiul public de catre Donald Trump. Presedintele american a amenintat ca taie ajutorul financiar statelor care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite prin care se cere Statelor Unite sa renunte la decizia de recunoastere a Ierusalimului…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.…

- Fracțiunea Fatah a președintelui Autoritații Palestiniene, Mahmud Abbas, a chemat palestinienii la o demonstrație pentru exprimarea „furiei”, dupa anunțul președintelui american Donald Trump privind recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului. Demonstrația este planuita…

- CHIȘINAU, 12 dec — Sputnik. Ultima întâlnire de luni la nivel înalt Putin a avut-o la Ankara cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, cu care a purtat discuții bilaterale, schimb de opinii cu privire la situația din Siria și criza provocata de președintele SUA,…

- Cei 28 de lideri din Uniunea Europeana au afirmat joi ca pozitia UE privind statutul Ierusalimului ramane neschimbata dupa decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste orasul sfant drept capitala a Israelului.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat miercuri pe omologul sau american Donald Trump ca are o 'mentalitate sionista', dupa recunoasterea Ierusalimului drept capitala a statului Israel, relateaza AFP.'Adevaratul proprietar al acestor pamanturi este Palestina. Donald Trump vrea ca…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas l-a acuzat miercuri pe Donald Trump ca a ”oferit Ierusalimul cadou miscarii sioniste” si a apreciat ca Statele Unite nu mai au ce rol sa joace in procesul de pace, relateaza AFP, potrivit News.ro . ” Ierusalimul este si va ramane etern capitala statului Palestina”,…

- Turcia considera ca tarile arabe au avut o reactie slaba la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului si ca acestora le este teama sa nu supere Washingtonul, conform Reuters. Presedintele turc, Tayyip Erdogan, care a acuzat SUA ca ignora…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aflat in vizita la Cairo, a facut apel luni la reluarea negocierilor intre israelieni si palestinieni, mai ales asupra Ierusalimului pe care Washingtonul l-a recunoscut drept capitala a statului Israel, relateaza AFP. Vladimir Putin a cerut 'reluarea imediata a negocierilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin va intreprinde luni o vizita la Ankara, pentru convorbiri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, axate pe problema Siriei si a Ierusalimului, a anuntat vineri presedintia turca, informeaza AFP. Aceasta vizita survine, pe de o parte, in conditiile in care armata…

- Președintele american, Donald Trump a schimbat politica SUA in Orientul Mijlociu, anunțand recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului și cerand mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Palestinienii isi manifestau joi furia fata de recunoasterea americana a Ierusalimului drept capitala a Israelului, in contextul in care miscarea Hamas indeamna la noua intifada impotriva acestei initiative potential explozive, relateaza AFP. In timp ce decizia presedintelui american Donald Trump…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita in Qatar, a declarat joi ca ”dezaproba” anuntul presedintelui Donald Trump cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului, o decizie care ”contravine rezolutiilor Consiliului de Securitate” al ONU, relateaza AFP. Macron a…

- Președintele american Donald Trump a confirmat oficial miercuri recunoașterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului evreu și mutarea acolo a Ambasadei SUA in Israel. Aceasta știre a bulversat lumea musulmana și politica internaționala in ansamblu

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert, conform CNN, scrie news.ro.Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: "Guvernul…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat joi ca recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre omologul sau american Donald Trump așaza regiunea Orientului Mijlociu "intr-un cerc de foc", relateaza Reuters și AFP. * Donald Trump a anunțat ca SUA…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri ca Statele Unite nu mai pot sa-si joace rolul istoric de mediator al pacii cu israelienii, dupa anuntul presedintelui Donald Trump a recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului, relateaza AFP.

- Mai multe țari europene au criticat miercuri seara decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oraș trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agențiile internaționale de presa.…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala vesnica a Palestinei", ca raspuns la anuntul facut de presedintele american Donald Trump, privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, l-a felicitat pe omologul sau american, Donald Trump, pentru decizia de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com. "Il felicit pe presedintele Donald Trump datorita anuntului de recunoastere a Ierusalimului…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters. "Este…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat miercuri, inaintea mult asteptatului sau discurs in care se va pronunta asupra recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, ca aceasta decizie ar fi trebuit luata de mult timp, relateaza agentiile AFP si Reuters.'Avem…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a criticat decizia pe care urmeaza sa o ia miercuri omologul sau american Donald Trump, privind o posibila recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, si a atentionat ca tara sa nu va tolera aceasta, informeaza AFP si dpa.Iranul 'nu va tolera…

- Fortele de securitate israeliene se pregatesc de „confruntari“ cu palestinienii in Ierusalimul de Est si Cisiordania inainte de anuntul presedintelui american, Donald Trump, privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta, astazi, decizia SUA intr-una dintre cele mai controversate probleme ale conflictului arabo-israelian, recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului. Mai mult, Trump ar putea face si o mutare diplomatica majora in acest sens, mutarea ambasadei…

- Fortele de securitate israeliene se pregatesc de ''confruntari'' cu palestinienii in Ierusalimul de Est si Cisiordania inainte de anuntul presedintelui american, Donald Trump, privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza miercuri agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Un…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Decizia de relocare a Ambasadei Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, recent anunțata de catre președintele Donald Trump a fost amanata, anunța Reuters care adauga ca, potrivit Autoritații Palestiniene, aceasta mutare ar putea fi comparata cu ”un sarut al morții”. Aceasta amanare a deciziei…

- O recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre administratia presedintelui american Donald Trump va incuraja fanatismul si violenta, fara sa serveasca procesului de pace intre israelieni si palestinieni, a avertizat duminica seara Ahmed Abul Gheit, secretarul general al Ligii…

- Presedintia Autoritatii Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoasterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP.Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- Potrivit ”The Independent”, Donald Trump ar urma sa decida miercuri ca Ierusalimul sa fie capitala Israelului. Publicația citata scrie ca aceasta decizia ar urma sa complice pacea din Orientul Mijlociu. Palestinieni revendica cel puțin o parte din Ierusalim. Națiunile Unite considera anexarea…

