- Donald Trump și-a acuzat din nou fostul secretat de Stat Rex Tillerson ca este "prost ca noaptea", dupa ce acesta a afirmat ca președintele american a fost mai slab pregatit decât omologul sau Vladimir Putin pentru prima întâlnire dintre cei doi, scrie AFP."Rex…

- „Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in cadrul G20 in Japonia', a spus liderul rus intr-o conferinta de presa sustinuta in finalul convorbirilor cu presedintele austriac, Alexander Van der Bellen, care s-a aflat miercuri intr-o vizita la Moscova.…

- 'Cred ca OMV nu are nici cea mai mica intentie de a iesi din proiectul Nord Stream 2', a afirmat Van der Bellen la Soci, intr-o conferinta de presa televizata. Nord Stream 2 va transporta gaz rusesc direct spre Germania, prin Marea Baltica, ocolind rutele continentale din estul Europei. Statele Unite…

- Președintele american a discutat la telefon cu omologul sau rus despre posibilitatea semnarii unui nou acord nuclear intre SUA, Rusia și China. Discuția celor doi lideri mondiali a durat o “puțin peste o ora”, relateaza Reuters. Donald Trump si Vladimir Putin "au discutat despre un acord nuclear, atat…

- Președintele american Donald Trump a discutat vineri, timp de mai bine de o ora, cu omologul sau rus Vladimir Putin, printre subiectele abordate fiind posibilitatea unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord și situația politica din Venezuela, a informat Casa Alba, potrivit Reuters. Putatoarea…

- Fostul vicepreședinte american Joe Biden a anunțat oficial, astazi, intrarea sa in cursa interna a democraților pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale din 2020, dupa mai multe luni in care a evitat sa-si clarifice intentiile. ”Ducem o lupta pentru sufletul acestei națiuni„, a spus…

- Statele Unite considera lansarea unui zbor direct Teheran-Caracas de catre compania privata iraniana Mahan Air drept un "gest motivat politic" si "nu exista motive comerciale", a declarat luni un oficial al Casei Albe, citat de Reuters. Iranul se alatura astfel Chinei si Rusiei, care au…

- Deputatii au adoptat o motiune prin care cer o dezbatere in Bundestag (Camera inferioara a Parlamentului german), in vederea declararii ”persona non grata” a ambasadorului american in Germania Richard Grenell, un sustinator aprig al presedintelui Donald Trump, se arata in text, dezvaluit de tabloidul…