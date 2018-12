Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron a convocat o reuniune de urgența la Palatul Elysees, acolo unde vor discuta posibilitatea instituirii starii de urgența pentru a evita noi violențe precum cele de sambata din Paris, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al executivului de la Paris, Benjamin Griveaux, a declarat ca nu se…

- Intrebat despre postarile in care Trump a criticat situatia Frantei in cele doua razboaie mondiale, Benjamin Griveaux a replicat: 'Ieri a fost 13 noiembrie. Noi comemoram asasinarea a 130 dintre compatriotii nostri in urma cu trei ani, la Paris si Saint-Denis. Asa ca voi raspunde in engleza: 'common…

- La ora 11 a celei de-a 11-a zile din a 11-a luna a anului, 70 de lideri din lumea intreaga s-au adunat in tacere la Arcul de Triumf din capitala franceza, in sunetul clopotelor de la bisericile pariziene, la 100 de ani de la armistitiul de la finalul primului razboi mondial, relateaza AFP si Reuters,…

- "In timp ce noi comemoram aici primul razboi mondial, in Yemen are loc cea mai mare criza umanitara", a spus Merkel, facand apel la continuarea eforturilor pentru incetarea focului in tara devastata de razboi."Nu trebuie sa acceptam niciun conflict armat, nu trebuie sa exceptam pe nimeni",…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat sambata la Paris ca SUA doresc ''o Europa puternica'' si sunt dispuse sa-si ajute aliatul, dar Europa trebuie sa fie corecta atunci cand vine vorba de impartirea sarcinii privind apararea, relateaza agentia Reuters, informeaza Agerpres.''Dorim…

- Președintele american Donald Trump a criticat vineri planul omologului sau francez Emmanuel Macron, conform caruia Uniunea Europeana ar trebui sa aiba o armata proprie, catalogand ideea drept „foarte jignitoare”, relateaza Reuters.Declarațiile președintelui american au fost facute la sosirea…

