- "Ma bucur sa va informez ca ma voi adresa natiunii in legatura cu criza umanitara si de securitate nationala la frontiera noastra de sud. Marti seara, la ora 21.00" (2.00 GMT miercuri), a postat pe Twitter presedintele american, in a 17-a zi de "shutdown". Cu cateva ore mai inainte, purtatorul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a invitat marti pe liderii republicani si democrati ai Congresului la o intalnire pentru a incerca sa puna capat blocajului administratiei federale ('shutdown'), relateaza AFP. Cele doua tabere par a fi in impas. Adversarii democrati ai lui Donald Trump…

- Democratii il acuza pe Donald Trump ca a aruncat Statele Unite in "haos" in ajunul Craciunului - turbulente financiare, paralizia unei parti a administratiilor americane, destituirea socanta a secretarului american al Apararii -, in contextul in care nu se contureaza vreo iesire imediata din "shutdown",…

- Presedintele Donald Trump a avut discutii aprinse in Biroul Oval pe tema zidului antiimigratie de la frontiera cu Mexicul, pe care seful de la Casa Alba insista sa fie ridicat si securizat cat mai repede posibil. Discutiile din Biroul Oval s-au desfasurat pe un ton aprins, intr-o intalnire…

- Autor: Adrian SEVERIN Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant al Președintelui Vladimir Putin, a confirmat la o intalnire cu jurnaliștii ca ar fi primit, in ianuarie 2016, doua e-mailuri din partea lui Michael Cohen, fostul avocat privat al Președintelui Donald Trump, prin care era rugat sa aranjeze o…

- Presedintele Trump si prima doamna, Melania Trump, vor participa la funeraliile lui George Bush Sr, la Catedrala Nationala din Washington, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders. „Se fac aranjamente pentru funeralii de stat”, a declarat ea.De asemenea, Casa Alba a emis…

- Administrația SUA a stabilit faptul nerespectarii de catre Rusia a legii Statelor Unite din 1991 privind controlul armelor chimice și biologice și interzicerea utilizarii lor in scop militar, a declarat Ed Royce, șeful Comitetului Internațional al Camerei Reprezentanților din SUA, care citeaza o comunicare…

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…