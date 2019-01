"Este bun simt. Ei au nevoie de o bariera, au nevoie de un zid. Fara asta vor fi probleme. Si moarte, multe morti", a tunat Donald Trump, purtand o sapca alba inscriptionata cu sloganul "Make America Great Again". "Roata functioneaza, zidul functioneza. Nimic nu e ca un zid", a adaugat el la o masa rotunda, evocand imigranti ilegali care profita, in opinia sa, de zone "in care este imposibil sa-ti dai seama daca esti in Mexic sau in Statele Unite".

Donald Trump reclama 5,7 miliarde de dolari in vederea constructiei pe care a promis-o sus si tare in campania sa electorala. Adversarii…