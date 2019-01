Donald Trump îşi amână discursul prezidenţial privind starea naţiunii ”Voi sustine discursul atunci cand se va termina shutdownul. Nu caut alta incinta pentru discursul despre starea Uniunii, pentru ca nu exista alta care sa poata rivaliza cu istoria, traditia si importanta Camerei Reprezentantilor”, a scris el pe Twiteer miercuri seara (ora locala). In opinia sa, acest ”mare discurs” va avea loc ”intr-un viitor apropiat”. Insa conflictul intre republicani si democrati care priveaza de buget o parte a administratiilor federale parea de nesolutionat, potrivit news.ro.



Sursa articol: rtv.net

