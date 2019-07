Stiri pe aceeasi tema

- Armata iraniana a avertizat sambata Statele Unite ca cel mai mic atac asupra teritoriului sau ar avea consecinte devastatoare pentru interesele americane din regiune, informeaza AFP, citata de Agerpres. Avertismentul vine dupa ce Donald Trump a confirmat ca erau planuite mai multe atacuri impotriva…

- Konstantin Kosachev, președintele comisiei de Afaceri Externe a Consiliului Federației Ruse, a declarat ca Moscova nu va permite Iranului sa dezvolte arme nucleare, insa susține disponibilitatea Teheranului de a respecta angajamentele asumate prin Acordul atomic cu marile puteri, potrivit mediafax."Susținem…

- Presedintele Donald Trump a amenintat duminica Iranul cu distrugerea in cazul in care acest stat ataca interesele americane, intr-o postare pe Twitter care starneste ingrijorare despre un potential conflict intre cele doua state, intr-o perioada in care tensiunile din relatia bilaterala au escaladat,…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit marti informatia aparuta in cotidianul New York Times (NYT) potrivit careia oficiali americani discuta un plan militar vizand trimiterea a 120.000 de militari in Orientul Mijlociu pentru a contracara orice eventual atac iranian sau o accelerare a programului…

- Ayatollahul Ali Khamanei, liderul suprem al Iranului, a declarat marti seara ca nu va fi niciun razboi cu Statele Unite, in pofida tensiunilor legate de programul nuclear al Teheranului."Nu va fi niciun razboi. Natiunea iraniana a ales calea rezistentei", a afirmat Ali Khamenei intr-un discurs…

- Secretarul american al Apararii, Patrick Shanahan, a prezentat Administratiei Trump un plan militar care prevede trimiterea a pana la 120.000 de soldati in Orientul Mijlociu, in cazul in care Iranul va ataca fortele americane sau va accelera munca in domeniul armelor nucleare. Informatia a…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA nu vor mai acorda exceptii pentru cumparatorii de petrol iranian, decizie ce a avut ca efect imediat cresterea cotatiei titeiului pe pietele internationale. Astfel, vom asista cat de curand la noi scumpiri la pompa, inclusiv in tara noastra. Planul…

- ​Iranul considera „ilegale” sancțiunile americane împotriva sa, a reacționat Teheranul dupa ce Washingtonul a anunțat anularea derogarilor acordate unui numar de opt țari, ce le permitea sa cumpere petrol iranian fara sa încalce reglementarile SUA, relateaza AFP.„Întrucât…