Donald Trump, invitat în Olanda de Regele Willem-Alexander Regele i-a cerut lui Trump sa ia parte la o ceremonie care marcheaza Batalia de pe raul Scheldt, ce a reprezentat o serie de operatiuni in toamna lui 1944. Operatiunile, intreprinse de trupe canadiene, britanice si poloneze, soldate cu mii de morti, au deblocat rutele de aprovizionare pentru fortele americane si alti aliati care luptau pentru eliberarea Olandei si a Belgiei. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Politia olandeza a arestat un sirian in varsta de 47 de ani pe care-l suspecteaza de faptul ca ar fi un comandant din cadrul Frontului al-Nusra, care a succedat aripii siriene a Al-Qaida, a anuntat marti Ministerul Public olandez, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Presa: Vladimir…

- Suspectul - identificat doar cu numele sau de razboi ”Abu Khuder” - a fost retinut la Kapelle, in sud-vestul Olandei, a precizat ministerul intr-un comunicat.”Barbatul este acuzat ca a participat la lupta armata in Siria in calitate de comandant al unui batalion terorist” al Frontului al-Nusra,…

- Anul acesta, concursul Eurovision s-a incheiat cu victoria Olandei. Cantaretul Duncan Laurence a castigat competitia cu piesa "Arcade". In clasamentul finalei desfasurata aseara la Tel Aviv, Olanda a fost urmata de Italia si Rusia. Voturile au fost acordate atat de telespectatori, cat si de juriile…

- Germania si Olanda au anuntat miercuri ca isi suspenda operatiunile de instruire militara din Irak, in contextul in care SUA au avertizat privind existenta unor amenintari sporite din partea unor forte sustinute de Iran, pe fondul escaladarii tensiunilor intre Washington si Teheran, relateaza Reuters…

- Selectionata Romaniei a reusit promovarea in al doilea esalon mondial la hochei pe gheata, sambata, dupa ce a castigat Grupa B din Divizia I a Campionatului Mondial, la Tallinn (Estonia), in urma victoriei obtinute in fata Olandei, cu scorul de 3-1 (1-0, 1-1, 1-0), potrivit Agerpres.

- OLANDA - GERMANIA Olanda este pe val. A demonstrat-o in 2018 chiar impotriva adversarei de astazi, 3-0 in Uefa Nations League, a demonstrat-o si cu Franta 2-0 in aceeasi competitie, dar si pe plan intern, unde Ajax a patruns in sferturile Uefa Champions League, dupa acea dubla mansa de poveste cu…

- "Luni, 11 martie 2019, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) va acorda inalta distinctie de Doctor Honoris Causa prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. Evenimentul se va desfasura in Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I", incepand cu ora 16:00",…

- Proba masculina de viteza pe echipe din cadrul Campionatelor Mondiale de ciclism pe pista 2019 s-a incheiat cu victoria Olandei, in timp ce concursul similar feminin a revenit reprezentantelor Australiei, miercuri, pe velodromul de la Pruszow (Polonia).