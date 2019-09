Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rouhani nu a prevazut sa se intalneasca cu omologul sau american Donald Trump in marja sesiunii anuale a Adunarii Generale a ONU, a anuntat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, citat de AFP.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani nu a prevazut sa se intalneasca cu omologul sau american Donald Trump in marja sesiunii anuale a Adunarii Generale a ONU, a anuntat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, citat de AFP. ''Noi nu am prevazut aceasta intalnire si nu cred…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, joi, ca liderul Iranului doreste o intalnire cu Statele Unite, alimentand speculatiile privind o posibila intrevedere tete-a-tete cu omologul Hassan Rouhani in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU ce va avea loc la New York spre sfarsitul acestei luni,…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi pentru reporteri ca este dispus sa aiba o noua intrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong-un pentru a relua discuțiile privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agenției Reuters.Afirmațiile liderului de la Casa Alba au…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca s-ar putea întâlni cu omologul sau iranian Hassan Rouhani și ca nu ar avea nicio problema cu o astfel de întrevedere, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Donald Trump a facut aceste afirmații pentru reporterii…

- Presedintele american Donald Trump nu a exclus miercuri o intalnire cu omologul sau iranian Hassan Rohani in marja Adunarii Generale a ONU, la care participa și Klaus Iohannis, de la sfarsitul lunii septembrie, subliniind in acelasi timp ca nu a fost luata nicio decizie in acest sens, relateaza AFP,…

- "Odata cu dezmembrarea acordurilor recente de control al armamentului si opozitia interna semnificativa fata de regimul autoritar al lui Vladimir Putin, momentul de fata poate fi periculos pentru relatiile fragile dintre tarile noastre si e pacat ca Rusia nu este interesata de dialog", a declarat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, luni, ca este pregatit sa aiba o intrevedere cu omologul sau din Iran, Hassan Rohani, in anumite conditii, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan face un anunț de ultima ora: ’Informatiile sunt extrem…