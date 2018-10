Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a vizitat sinagoga din Pittsburgh, care a fost atacata de un barbat inarmat, si a aprins lumanari pentru fiecare dintre cele 11 persoane ucise, in timp ce mii de oameni au protestat fata de prezenta sa in oras, conform Reuters.

- Președintele american Donald Trump a calificat luni mass-media "Fake News" drept "adevarați dușmani ai poporului" care sunt vinovați de "furia" resimțita in Statele Unite in plina perioada electorala, la doua zile dupa atacul sangeros dintr-o sinagoga din Pittsburgh, scrie AFP.

- Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree of Life in timpul slujbei de Sabat. El este subiectul a 29 de capete de acuzare, printre care si folosirea unei arme de foc pentru a comite o crima. Procurorii federali au informat ca il vor acuza si de…

- Un barbat suspectat ca a ucis 11 persoane la o sinagoga din Pittsburgh a fost pus sub acuzare pentru crima, dupa cel mai grav atac anti-semit din istoria recenta a Statelor Unite, scrie BBC, conform news.ro.Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree…

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat sambata atacul comis la o sinagoga din Pittsburgh, statul Pennsylvania, apreciind ca nu trebuie sa existe "nicio toleranta" pentru antisemitism, relateaza AFP."Antisemitismul si persecutia evreilor reprezinta una dintre cele mai intunecate si…

- "Am fost indurerat si ingrozit de atacul mortal care a avut loc astazi la Pittsburgh", a declarat Netanyahu intr-o inregistrare video postata pe contul sau deTwitter. "Intreg poporul israelian impartaseste doliul cu familiile celor ucisi. Suntem solidari cu comunitatea evreiasca din Pittsburgh.…

