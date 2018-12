Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a efectuat miercuri o vizita neasteptata soldatilor americani stationati in Irak si a profitat de aceasta prima deplasare intr-o zona de conflict dupa alegerea sa in urma cu doi ani pentru a justifica decizia de retragerea a trupelor americane din Siria,…

- Presedintele Donald Trump a decis sa retraga un numar "important" de trupe americane stationate in Afganistan, a informat joi un responsabil american, la o zi dupa anuntul retragerii celor stationate in Siria, relateaza AFP. "Decizia a fost luata. Va fi o retragere importanta" din Afganistan,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie Reuters.Putin a declarat ca Moscova nu a…

- Oficialii administrației Trump s-au intalnit marți, pentru a determina directorii executivi ai companiilor de automobile germane sa-și extinda investițiile in Statele Unite, deoarece Casa Alba are in vedere impunerea unor noi tarife pentru vehiculele fabricate in Europa, scrie Reuters.Casa Alba face…

- Statele Unite ale Americii (SUA) reintroduc luni sanctiunile impotriva sectoarelor petrolier si financiar care au fost ridicare in timpul fostului presedinte american Barack Obama, dupa ce in luna mai actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, a anuntat retragerea SUA din

- Interviu cu Vasile PUȘCAȘ Interviu cu prof.univ.dr. Vasile PUȘCAȘ, Jean Monnet Ad Personam Chair, Universitatea Babes -Bolyai, Cluj- Napoca, Facultatea de Studii Europene Pulsul Geostrategic (P:G.): Cum apreciați gravitatea stadiului actual al confruntarii SUA - UE la care s-a ajuns in domeniul relațiilor…

- Presedintele Donald Trump a acuzat joi mass-media din SUA ca este 'in mare parte' responsabila pentru 'furia' din societatea americana, dupa ce in ultimele zile mai multe pachete continand dispozitive explozive au fost trimise unor personalitati critice la adresa actualului lider de la Casa Alba,…

- Tarile europene care gazduiesc sisteme de rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in cazul unui razboi, a avertizat miercuri seara presedintele Vladimir Putin, in contextul deciziei Administratiei Donald Trump de retragere a SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF). Presedintele Donald…