- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat marti numirea unei foste ambasadoare si femeie de afaceri din Arizona, Barbara Barrett, la conducerea US Air Force, relateaza AFP. Daca aceasta candidatura va fi confirmata de Congres, Barbara Barrett, 68 de ani ii va urma unei alte femei,…

- Presedintele american Donald Trump si banca germana Deutsche Bank au dezmintit luni informatiile aparute in ajun in cotidianul american The New York Times conform carora mai multi salariati ai bancii au recomandat in 2016 si 2017, fara niciun ecou, ca o serie de tranzactii implicand societati controlate…

- 'Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o mandrie pentru natiune si va fi admirat in lumea intreaga', a declarat presedintele Statelor Unite dezvaluind la Casa Alba proiectul sau de reforma a migratiei, care are insa putine sanse de a fi votat in Congres. 'Cea mai…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri trimiterea de ''soldati inarmati'' la frontiera cu Mexicul, dupa un incident cu militari mexicani, pe care i-a acuzat ca ar fi potential complici ai traficantilor de droguri, informeaza AFP. "Soldati mexicani au amenintat recent cu…

- "Este o adevarata diplomata", a dezvaluit tatal ei cu ocazia unui interviu acordat publicatiei The Atlantic. Presedintele american nu s-a oprit insa aici cu laudele pentru fiica sa. "Ea ar fi geniala la ONU, de pilda, ca ambasadoare". "Daca as fi numi-o eu, s-ar interpreta ca fiind…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu a citit inca raportul elaborat de procurorul special Robert Mueller in urma anchetei privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. "Nu am citit inca raportul…

- Statele Unite nu mai au capacitatea de a primi migranti, sunt ''pline'', a declarat presedintele american, Donald Trump, vineri, in Calexico, un mic oras din California situat la granita cu Mexicul, unde s-a deplasat pentru a-si transmite in cea mai simpla maniera mesajul contra imigratiei ilegale,…

- Multumit de concluziile anchetei privind Rusia care l-a indepartat de spectrul unei proceduri de destituire, presedintele american Donald Trump i-a avertizat luni cu fermitate pe cei care l-au acuzat ca vor da socoteala, relateaza AFP. Desi alte cateva fronturi judiciare raman deschise,…