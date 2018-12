Donald Trump impută democraţilor moartea copiilor imigranţi aflaţi în custodia autorităţilor Presedintele american, Donald Trump, a imputat democratilor, sambata, "stricta" responsabilitate a mortii copiilor imigranti aflati in custodia autoritatilor SUA, dupa decesul a doi minori din Guatemala si in plina disputa politica legata de blocajul administratiei federale ('shutdown'), relateaza AFP.



"Orice moarte a unui copil sau a altora la granita este strict vina democratilor si a politicii lor patetice in domeniul migratiei care le permite oamenilor sa faca o lunga traversare gandind ca pot intra ilegal in tara noastra. Nu pot. Daca am avea un Zid, nici macar nu ar…

Sursa articol: agerpres.ro

