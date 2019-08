Numărătoare inversă pe Autostrada Lugoj – Deva

Așa cum au anunțat reprezentanții Asociației Pro Infrastructură, în curând vom avea mai mulți kilometri de autostradă în vestul țării: „Mai este puțin, foarte puțin! Dacă nu vom avea noi surprize neplăcute cu dispute ... The post Numărătoare inversă pe Autostrada Lugoj – Deva appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]