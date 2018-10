Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul pastorului american Andrew Brunson, retinut in Turcia de aproape doi ani, a declarat miercuri ca a sesizat Curtea Constitutionala turca pentru a obtine eliberarea clientului sau aflat in prezent in arest la domiciliu, relateaza Reuters. Cazul lui Andrew Brunson, a carui urmatoare…

- Președintele american, Donald Trump, va susține miercuri o conferința de presa, in urma intrevederilor pe care le va avea in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, a informat marți purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Donald…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat vineri din nou Turcia, el afirmand ca aceasta tara a 'actionat foarte, foarte rau' si risca noi masuri punitive din partea Washingtonului, reactie survenita la scurt timp dupa ce un tribunal turc a respins un nou apel pentru eliberarea pastorului american…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut turcilor sa isi vanda aurul si dolarii americani in sprijinul monedei tarii, care s-a prabușit, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat dublarea taxelor pentru importurile de metale din Turcia, relateaza Reuters. Lira turcească s-a depreciat…

- Cooperarea intre Turcia si SUA este in pericol, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, avertizand Casa Alba ca se va intoarce spre "noi aliati", daca ea continua "sa-i arate lipsa de respect", informeaza AFP, preluata de Agerpres. In ultimele saptamani, relatiile intre cei…

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri ca a autorizat impunerea de taxe vamale mai mari pentru aluminiu și oțel provenit din Turcia, in contextul tensiunilor dintre cele doua țari, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. „Tocmai am autorizat dublarea taxelor vamale pentru importurile…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a cerut omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, eliberarea pastorului american a carui detentie in Turcia pentru acuzatii de terorism si spionaj a fost prelungita miercuri, transmite dpa, conform agerpres. "O rusine totala ca Turcia nu va elibera un…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, eliberarea pastorului american a carui detentie in Turcia pentru acuzatii de terorism si spionaj a fost prelungita miercuri, transmite dpa. "O rusine totala ca Turcia nu va elibera un respectat pastor,…