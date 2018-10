Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a laudat pe un congresman care a agresat un ziarist, in 2017, indemnandu-i pe alegatori sa-l voteze la alegerile de la jumatatea mandatului de luna viitoare, pentru ca e "genul lui", relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Greg Gianforte, care reprezinta…

- Donald Trump il va primi joi pe adjunctul procurorului general al SUA, Rod Rosenstein, a carui plecare este adusa in discutie cu insistenta dupa publicarea unor informatii potrivit carora ar fi sugerat in 2017 indepartarea de la putere a presedintelui american pentru incapacitatea de a guverna, transmite…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, este aproape de un acord cu procurorii americani pentru a evita un al doilea proces penal, anunța The Guardian . Manafort, despre care se spune ca ar discuta acordul cu procurorul Robert Mueller, care se pregatește pentru…

- Presedintele american Donald Trump a primit o scrisoare de la omologul sau nord-coreean Kim Jong-un, prin intermediul caruia liderul de la Phenian cere o noua intalnire la Casa Alba, a declarat luni purtatorul de cuvant de la Casa Alba, Sarah Sanders, relateaza Reuters.

- Intr-un climat de suspiciune si de paranoia la Casa Alba, Donald Trump a cerut joi cotidianului New York Times sa dezvaluie numele "lasului" care a scris un articol de opinie anonim prin care denunta comportamentul instabil al presedintelui american, relateaza AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un nou atac asupra New York Times, la cateva ore dupa ce a declarat ca a avut „o intalnire foarte buna” cu editorul New York Times privind faptul ca a numit jurnalistii „dusmanii poporului”, scrie The Guardian, conform news.ro.„Ziarul esuat New…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anuntat miercuri ca au ajuns la un acord privind relatiile comerciale dintre SUA si UE, informeaza agentiile de presa internationale. Trump l-a primit pe Juncker la Casa Alba, iar dupa…