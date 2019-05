Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban va efectua o vizita oficiala in SUA si va fi primit pe 13 mai de presedintele american Donald Trump, a confirmat joi pentru Politico.eu ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto. ''Ei (SUA, n.red.) sunt o superputere, noi suntem o tara central-europeana medie (...),…

- Rezumatul de patru pagini prezentat in martie de Barr a fost singurul avut la dispozitie saptamani la randul de cetatenii si de parlamentarii americani, pana cand o versiune editata a raportului a fost difuzata la 18 aprilie.Potrivit unei informatii publicate marti in Washington Post, care…

- 'Germania trebuie sa faca mai mult', a declarat Pence la Washington, cu ocazia marcarii a 70 de ani de la crearea NATO.Mike Pence a aratat ca, datorita insistentelor presedintelui american Donald Trump pentru o 'impartire mai echitabila a poverii' cheltuielilor, 'multi dintre aliatii nostri…

- Președintele american Donald Trump și-a manifestat duminica aprecierea fața de raportul anchetei efectuate de procurorul special Robert Mueller, conform caruia nu a existat o colaborare cu Rusia in cadrul alegerilor prezidențiale din 2016, relateaza BBC și Reuters, citate de Mediafax.„Nicio…

- Andrew McCabe, care a fost demis din FBI in urma cu aproape un an, a afirmat ca s-a discutat despre demersuri de recrutare a unor membri ai cabinetului pentru invocarea amendamentului al 25-lea al Constitutiei americane in scopul inlaturarii lui Trump, dupa ce acesta l-a destituit pe James Comey,…

- "NATO este foarte importanta, dar nu cred ca securitatea militara a Ungariei trebuie sa se bazeze pe NATO", a declarat liderul nationalist conservator intr-un interviu acordat saptamanalului Figyelo. Ungaria este membra a NATO din 1999 si se bucura astfel de protectia aliantei militare occidentale…

- Statele Unite au fost prea mult timp absente din Europa Centrala, iar "rivalii" au umplut acest gol, a afirmat Mike Pompeo, secretarul american de Stat, aflat în vizita la Budapesta, adaugând ca țarile aliate occidentale nu trebuie sa permita Rusiei sa provoace o ruptura între…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, va vizita saptamâna viitoare Ungaria, Slovacia și Polonia, pentru a încerca sa limiteze influențele rusești și chineze în aceste țari europene, anunța AFP.În timp ce Polonia, preocupata de puterea Rusiei, cauta în prezent o relație…