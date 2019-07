Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, printr-o postare pe Twitter, ca ”nu va mai avea de-a face” cu actualul ambasador al Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, ca urmare a caracterizarii pe care acesta a facut-o administrației Trump intr-o serie de documente trimise Ministerului de Externe…

- Ambasadorul Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, spune, intr-o telegrama diplomatica trimisa la Londra, ca președintele Donald Trump este “inept, incompetent și instabil”, iar administrația sa risca ”sa se prabușeasca in flacari”, potrivit unor documente diplomatice confidentiale publicate de…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a recunoscut luni ca mesajele despre presedintele american Donald Trump ale ambasadorului Regatului Unit la Washington pot afecta relatiile cu SUA, transmite Reuters.Fox, aflat intr-o vizita in Statele Unite, a declarat pentru BBC ca isi va cere…

- Ministerul de Externe de la Londra a inițiat o ancheta privind dezvaluirea unor note diplomatice confidențiale, scrise de Kim Darroch, ambasadorul britanic la Washington, în care acesta afirma despre Administrația Donald Trump ca este "disfuncționala" și "inepta", informeaza…

- Diplomatul ar fi afirmat ca presedintia lui Trump este susceptibila "sa se prabuseasca in flacari" si "sa se incheie in dizgratie" in memoriile si rapoartele sale transmise Londrei, potrivit saptamanalului."Nu credem cu adevarat ca aceasta administratie va deveni substantial mai normala,…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a dat asigurari marti ca Marea Britanie va putea obtine un acord comercial "fenomenal" cu SUA, dupa retragerea ei din Uniunea Europeana, si a salutat modul in care a gestionat premierul britanic Theresa May negocierile de Brexit, relateaza…

- Marea Britanie se pregateste pentru o vizita oficiala de trei zile a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump. Înainte de vizita, care va începe luni, presedintele Trump a facut deja comentarii care au generat turbulente . Într-un interviu acordat ziarului britanic „The…

- Președintele american Donald Trump și soția sa vor calatori în Franța pe 6 iunie, unde se vor întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron, a anunțat Casa Alba, marți, într-un comunicat. Trump va vizita, de asemenea, Marea Britanie, în perioada 3-5 iunie, la invitația…