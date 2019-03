Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump l-a acuzat vineri pe fostul sau avocat ca a mintit in fata Congresului, invocand un proiect de carte niciodata materializat despre presedintele american pe care Michael Cohen l-ar fi propus la inceputul lui 2018, relateaza AFP. Cohen a confirmat, in timpul audierii sale spectaculoase…

- "Sperjur la o scara fara precedent". Donald Trump l-a acuzat vineri pe fostul sau avocat ca a mintit in fata Congresului, invocand un proiect de carte niciodata materializat despre presedintele american pe care Michael Cohen l-ar fi propus la inceputul lui 2018, relateaza AFP. Cohen a confirmat, in…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat joi pe fostul sau avocat Michael Cohen ca "a mintit mult" la audierea sa din Congres, unde acesta l-a acuzat pe liderul de la Casa Alba ca este un 'escroc', ca a avut legaturi suspecte cu Rusia si ca a cumparat tacerea unor

- Fostul avocat personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, a declarat miercuri, in cadrul unei audieri publice in Congresul american, ca nu detine probe privind o eventuala colaborare intre echipa de campanie a candidatului republican si Rusia in 2016, dar ca suspecteaza existenta

- Fostul avocat personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, a declarat miercuri, in cadrul unei audieri publice in Congresul american, ca nu detine probe privind o eventuala colaborare intre echipa de campanie a...

- Audierea in Congresul SUA a fostului avocat personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, a fost amanata pentru data de 28 februarie, ''in interesul anchetei'', a anuntat miercuri Comisia pentru servicii secrete a Camerei Reprezentantilor, relateaza AFP. Audierea cu usile…

- Audierea va avea loc in fata Comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, in care democratii sunt din nou majoritari dupa alegerile legislative din noiembrie 2018, a confirmat presedintele acestei comisii, Adam Schiff. Comisia urmareste indeaproape ancheta rusa a procurorului…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, va depune marturie cu usile inchise la 8 februarie in Congresul american dupa ce isi amanase audierea motivand "amenintari" impotriva familiei sale, a anuntat luni un parlamentar american, relateaza AFP. Audierea va avea loc in fata Comisiei…