- Cohen a pledat vinovat in fata tribunalului federal din Manhattan, New York, privind declaratii false in fata Congresului intr-o investigatie care incearca sa afle daca echipa de campanie a lui Donald Trump a colaborat cu Rusia in alegerile prezidentiale din 2016. Proiectul Organizatiei Trump implica…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca fostul sau avocat Michael Cohen a mintit atunci cand a marturisit ca el i-a cerut sa incalce legea in perioada in care a lucrat pentru el, relateaza Associated Press.

- Președintele SUA, Donald Trump, declara ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este, probabil, ”implicat in asasinate și otraviri” peste granițele Rusiei, dar pe el nu-l intereseaza foarte mult, avand in vedere ca in SUA ”nu se intampla așa”. Liderul de la Casa Alba și-a spus parerea intr-un interviu…

- Președintele rus Vladimir Putin a propus Japoniei sa semneze un tratat de pace cu Moscova „fara condiții”, pana la sfarșitul anului, pentru a incerca astfel rezolvarea disputei teritoriale de lunga durata, transmite AFP. Propunerea lui Putin, calificata imediat de presa de stat rusa drept ”istorica”,…

- Un tribunal federal l-a condamnat vineri la 14 zile de inchisoare pe George Papadopoulos, un fost consilier diplomatic al lui Donald Trump vinovat ca a mintit in ancheta asupra unei posibile intelegeri secrete intre Moscova si echipa de campanie a candidatului republican.