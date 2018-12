Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat speranta, luni, ca va putea initia discutii cu liderii Chinei si Rusiei pentru oprirea "cursei incontrolabile a inarmarii" la nivel mondial."Sunt sigur ca, la un moment dat in viitor, presedintele Chinei, Xi Jinping, si cu mine, impreuna cu presedintele…

- Președintele SUA, Donald Trump, a negat joi ca a lucrat la un proiect privind construirea unui Trump Tower la Moscova, despre care fostul avocat al liderului de la Casa Alba, Michael Cohen, a spus ca s-a renunțat in ianuarie 2016, inainte de scrutinul pentru desemnarea candidatului republican in scrutinul…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca el și liderii europeni nu sunt entuziasmați de conflictul dintre Rusia și Ucraina din Stramtoarea Kerci. „Nu ne place ceea ce se intampla și speram ca situația va fi corectata”, a spus Trump, citat de The Hill. – Știu ca nici Europa nu este incantata.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca a terminat de scris raspunsurile solicitate in investigatia privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu Moscova, dar liderul de la Casa Alba a precizat ca scrisoarea nu a fost inca trimisa. "Tocmai am terminat de scris…

- Presedintele american Donald Trump a nominalizat un vechi membru al Partidului Republican pentru pozitia de ambasador in Australia, a anuntat Casa Alba, care spera sa ocupe acest post diplomatic cheie ramas vacant de doi ani, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.Numirea lui Arthur B.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a catalogat drept "stire falsa" articolul publicat de cotidianul The New York Times conform caruia serviciile secrete din Rusia si China ar intercepta conversatiile sale telefonice, informeaza Mediafax."Cotidianul The New York Times are o noua stire falsa, care…

- Germania va cumpara gaze naturale lichefiate din Statele Unite, a anuntat Donald Trump în timpul unui miting electoral în Texas. Presedintele american a prezentat informatia drept o veste foarte buna pentru texani si o mare reusita a administratiei sale. Wall Street Journal…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca mai multi aliati apropiati ai Statelor Unite l-au sunat pentru a-si exprima ingrijorarea cu privire la decizia sa de a declasifica o multime de documente referitoare la primele zile ale acnehetei politiei federale (FBI) cu privire la Rusia, relateaza…