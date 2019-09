Rezerva Federala a SUA (Fed) si seful acesteia, Jerome Powell, au fost miercuri din nou tinta unor tweet-uri devastatoare ale presedintelui Donald Trump, care i-a calificat drept ''idioti'' pentru ca nu reduc la zero rata dobanzii de referinta, cum procedeaza Banca Centrala Europeana, scrie AFP, potrivit Agerpres.

''Rezerva Federala ar trebui sa aduca dobanzile la ZERO, sau chiar sub (zero), si atunci noi am putea incepe sa ne refinantam datoria'', a mentionat Trump intr-unul din mesajele sale matinale pe Twitter.

