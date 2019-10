Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca nu a fost suspus niciunui ”santaj” de catre Donald Trump, suspectat in Statele Unite de faptul ca a suspendat un ajutor militar cu scopul de a obtine de la Kiev o ancheta impotriva fiului rivalului sau politic Joe Biden, Hunter Biden, relateaza…

- ''Apelul nerusinat si inedit al presedintelui la China si la Ucraina pentru ca acestea sa faca anchete legate de Joe Biden este condamnabil si cutremurator'', a estimat influentul senator republican, fost candidat la alegerile prezidentiale americane din 2012. Critic constant al presedintelui,…

- SMS-uri facute publice de democratii din Congres arata ca diplomatia americana i-a cerut presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski sa ancheteze cu privire la Joe Biden si fiul acestuia Hunter Biden in schimbul unei intalniri ulterioare cu Donald trump, la Casa Alba, relateaza AFP, potrivit news.ro.In…

- Nimeni din Departamentul Apararii al Statelor Unite nu a ascultat conversația telefonica intre președintele american Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a informat joi Pentagonul, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Democrații il acuza pe liderul de la…

- Nimeni din Departamentul Apararii al Statelor Unite nu a ascultat conversația telefonica între președintele american Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a informat joi Pentagonul, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Democrații îl acuza pe liderul…

- Congresul american este determinat sa obțina acces la convorbirile telefonice ale președintelui Donald Trump cu omologul sau rus, Vladimir Putin, dar și cu alți lideri mondiali, a spus președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, Adam Schiff, citând îngrijorari privind…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a cerut in mod repetat omologului sau din Ucraina, Joseph Biden, sa lanseze o investigatie care sa vizeze activitati ale fostului vicepresedinte Joseph Biden si ale fiului acestuia, Hunter Biden, arata stenograma conversatiei, prezentata de Casa Alba."Sunt…

- Jurnalistii americani il numesc cel mai mare scandal in care a fost implicat Donald Trump: UkraineGate. Presedintele Statelor Unite i-a cerut omologului sau ucrainean sa il ancheteze pe fiul unui rival politic in schimbul ajutorului militar. Au inceput proceduri pentru punerea sa sub acuzare, insa,…