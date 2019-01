Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump sustine ca l-a demis pe Jim Mattis din functia de secretar al Apararii si a criticat performantele fostului oficial, desi in urma cu cateva zile afirmase ca acesta se "retrage, cu distinctie" si l-a laudat pentru "progresele extraordinare" realizate de acesta.

- Brett McGurk, reprezentantul SUA in coaliția globala care lupta impotriva ISIS a demisionat in semn de protest fata de decizia președintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din Siria, alaturandu-se secretarului Apararii, Jim Mattis, relateaza BBC si Associated Press.Cu numai 11…

- Secretarul apararii James Mattis a semnat ordinul pentru continuarea misiunii pana la 31 ianuarie, potrivit unui comunicat al Pentagonului. Desfasurarea armatei ar fi incetat, in lipsa ordinului de prelungire a misiunii, la jumatatea lui decembrie. Ordinul marcheaza o noua extindere a operatiunii…

- Comitetul Executiv National a decis, luni, ca in functia de secretar general al partidului sa fie numit Codrin Stefanescu, actual secretar general adjunct, au declarat surse social-democrate. Codrin Stefanescu va ocupa, astfel, locul lasat vacant dupa excluderea din partid a fostului secretar general,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare numirea purtatoarei de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, in functia de ambasador al Statelor Unite la ONU, adaugand ca o decizie in acest sens va fi facuta in curand, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca ia in considerare numirea purtatoarei de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, in funcția de ambasador al Statelor Unite la ONU, adaugand ca o decizie in acest sens va fi facuta in curand, relateaza site-ul agenției Reuters.

- Marieta Safta a demisionat din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei, au precizat luni, pentru AGERPRES, surse din MJ. Motivul demisiei ar fi faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul…

- Numirea fiicei sale Ivanka in postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU "ar fi dinamita", a afirmat marti Donald Trump intrebat despre zvonurile care o vedeau in locul lui Nikki Haley, demisionara, relateaza AFP preluata de Agerpres. Presedintele american a adaugat insa imediat ca suspiciunile…