- Președintele american Donald Trump a cerut pregatirea documentatiei necesare pentru gratierea unor membri ai armatei americane acuzați sau condamnați pentru crime de razboi, potrivit New York Times, care citeaza doi oficiali anonimi din SUA, scrie Mediafax.Trump a cerut ca dosarele sa fie pregatite,…

- Presedintele american Donald Trump l-a gratiat miercuri pe fostul magnat al presei Conrad Black, care fusese condamnat in 2007 in SUA pentru frauda si obstructionarea justitiei la o pedeapsa de sase ani si jumatate de inchisoare, din care a executat trei ani si jumatate, a anuntat Casa Alba, transmit…

- Presedintele american Donald Trump l-a gratiat pe fostul locotenent Michael Behenna, care a executat 5 ani de inchisoare pentru uciderea unui prizonier irakian in 2008, a comunicat luni Casa Alba, transmite Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin timp de mai bine de o ora vineri despre posibilitatea incheierii unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord si despre situatia politica in Venezuela, dar și despre Ucraina, informeaza Reuters, citand…

- Președintele american Donald Trump se va intalni joi cu vicepremierul chinez Liu He, care se afla in vizita la Washington pentru negocieri comerciale, in conformitate cu programul lui Trump, publicat de Casa Alba miercuri noaptea, relateaza Reuters. Reuniunea este programata sa aiba loc la…