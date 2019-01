Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a dat luni asigurari ca nu a 'lucrat niciodata pentru Rusia', dupa dezvaluirile facute de New York Times privind lansarea, in 2017, a unei anchete a politiei federale americane (FBI) ce viza sa determine daca Trump a lucrat pentru Moscova, relateaza AFP si Reuters.…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui Donald Trump, va depune marturie in fata Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentantilor in cadrul investigatiei procurorului special Robert Mueller, prima miscare majora a democratilor care priveste un membru al echipei lui Trump, relateaza CNN.

- O noua intalnire intre Donald Trump si liderii democrati din Congres privind negocierile bugetare s-a incheiat miercuri la scurt timp, atunci cand presedintele a pus capat pe neasteptate discutiilor, potrivit opozantilor politici ai liderului de la Casa Alba, transmite AFP. "Presedintele s-a…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca anchetatorii nu au descoperit nicio dovada de intelegere secreta cu Rusia, la o zi dupa o serie de dezvaluiri ale procurorului special Robert Mueller legate de o tentativa a unui rus de a-l ajuta pe magnat in campania sa prezidentiala din 2016,…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in marja acestei anchete, "ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate aceste lucruri TERIBILE, fara legatura cu Trump, fraude, mari imprumuturi, taxiuri, etc. si sa nu primeasca o lunga pedeapsa cu inchisoarea…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune intr-o situatie stanjenitoare pe liderul american, 'ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

- Democratii vor ancheta legaturile financiare personale ale presedintelui american Donald Trump cu Arabia Saudita si Rusia, a declarat duminica Adam Schiff, viitor presedinte al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor (camera inferioara a Congresului american - n.r.), informeaza…