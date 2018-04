Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al staff-ului de la Kremlin, Yuri Ushakov, a declarat luni ca presedintele american Donald Trump a sugerat in cadrul unei convorbiri telefonice de luna trecuta cu Vladimir Putin ca un summit intre Rusia si SUA ar putea avea loc la Casa Alba, scrie Reuters.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-ar fi invitat pe Vladimir Putin sa viziteze Casa Alba din Washington. Invitația a fost facuta de Trump in timpul convorbirii telefonice de pe 20 martie, cel puțin așa susține Iuri Ușakov, consilierul președintelui rus, citat de Interfax. In același timp,…

- Kremlinul a declarat luni ca nu au avut loc pana acum discutii pregatitoare in legatura cu un summit intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, de cand acesta din urma a la...

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass. -continua-

- De la sfarșitul anului 2016, relațiile dintre Statele unite și Rusia au intrat intr-o noua faza de dezvoltare, vehiculandu-se numeroase acuzații informale la adresa statului condus de președintele Vladimir Putin care vizau presupuse ingerințe in alegerile prezidențiale din acel an, in urma carora Donald…

- Presedintele american Donald Trump a semnat vineri un memorandum care interzice anumitor persoane transgender sa intre in serviciul militar al SUA, dar ofera putere de decizie fortelor armate privind implementarea deciziei, scrie Reuters conform News.ro . Memorandumul stipuleaza ca persoanele transgender…

- "Propunem organizarea la Belgrad a unei intalniri intre Trump si Putin. Nu exista un loc mai bun decat Serbia", a afirmat Ivica Dacici vineri. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential. Liderul de la Casa…

- Presedintele american Donald Trump va anunta joi masurile pe care intentioneaza sa le ia impotriva Chinei, acuzata de furt de proprietate intelectuala, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza AFP. "Maine (joi), presedintele Trump va anunta masurile pe care a decis sa le ia in urma anchetei in baza articolului…

- Casa Alba incerca miercuri sa il identifice pe autorul unor stanjenitoare scurgeri de informatii in presa potrivit carora consilierii lui Donald Trump i-ar fi cerut, in zadar, sa nu il felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa in functie, relateaza AFP.Potrivit cotidianului…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a justificat miercuri decizia de a-l felicita, in pofida sfaturilor consilierilor prezidentiali, pe omologul sau rus, Vladimir Putin, liderul de la Casa Alba criticand dur "presa stirilor false" care "a innebunit" ca el nu l-a "insultat" pe seful statului rus.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si-a justificat miercuri decizia de a-l felicita, in pofida sfaturilor consilierilor prezidentiali, pe omologul sau rus, Vladimir Putin, liderul de la Casa Alba criticand dur "presa stirilor false" care "a innebunit" ca el nu l-a "insultat" pe seful statului rus.

- Casa Alba incerca miercuri sa il identifice pe autorul unor stanjenitoare scurgeri de informatii in presa potrivit carora consilierii lui Donald Trump i-ar fi cerut, in zadar, sa nu il felicite pe presedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea sa in functie, relateaza AFP. Potrivit cotidianului The…

- Consilierii lui Donald Trump au incercat in zadar sa-l convinga sa nu il felicite pe Vladimir Putin, proaspat reales pentru un al patrulea mandat la Kremlin, indica o noua scurgere de informatii de la Casa Alba, in ceea ce devine inca un episod stanjenitor pentru presedintele american, scrie AFP.

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca i-a telefonat omologului sau rus Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria electorala si a sugerat ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, "intr-un viitor nu prea indepartat", relateaza agentiile Reuters si France Presse.…

- Intr-un comunicat, Kremlinul a precizat ca Putin si Trump au convenit asupra necesitatii de a lucra impreuna pentru a tempera o posibila cursa a inarmarilor si de a coopera pentru asigurarea stabilitatii strategice, precum si in lupta impotriva terorismului international. Potrivit Kremlinului,…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Președintele american, Donald Trump, l-a demis pe secretarul de stat, Rex Tillerson. El va fi inlocuit de actualul șef al CIA, Mike Pompeo. Anunțul a fost facut de liderul de la Casa Alba prin intermediul unei postari pe Twitter.

- Elvetia vrea sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, transmite Ministerul de Externe elevețian intr-un comunicat, scrie Reuters. „Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ia in considerare efectuarea unei vizite oficiale in Israel pentru deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim, in urma unei discutii avute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, continua sa caute solutii pentru a miscora numarul atacurilor armate din tara. De aceasta data, liderul de la Casa Alba a propus ca in SUA sa fie deschise mai multe spitale de psihiatrie.

- Certificatul de securitate al lui Jared Kushner, ginerele si consilierul lui Donald Trump, a fost retrogradat cu un nivel, astfel incat Kushner nu va mai putea citi rapoartele de securitate nationala primite de presedintele american, scrie The Guardian. Kushner a fost anuntat de modificare, alaturi…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns la un acord cu compania Boeing pentru furnizarea a doua aeronave Air Force One, in schimbul sumei de 3,9 miliarde de dolari, a anuntat marti Casa Alba, citata de realitatea.net.

- Presedintele american Donald Trump a ajuns la un acord cu compania Boeing pentru furnizarea a doua aeronave Air Force One, în schimbul sumei de 3,9 miliarde de dolari, a anuntat marti Casa Alba, citata de Reuters.

- Mexic si SUA au renuntat la pregatirile in vederea unei vizite la Washington a presedintelui mexican, Enrique Pena Nieto, din cauza tensiunilor persistente legate de finantarea zidului pe care liderul american Donald Trump il doreste construit la granita celor doua state, scrie cotidianul Washington…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca atitudinea Rusiei si Iranului in Siria este "o rusine", referindu-se la bombardamentele intensive ale regimului sirian asupra fiefului rebel din Ghouta de Est care au facut sute de morti, relateaza AFP. "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei 'ameliorari' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. 'In timp ce discutiile continua si…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca',…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Presedintele american Donald Trump crede ca atat palestinienilor si cat si israelienilor le lipseste vointa de a incheia un acord care sa puna capat indelungatei lor confruntari, impresie marturisita de liderul de la Casa Alba intr-un interviu publicat duminica de cotidianul Israel Hayom (Israel…

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AFP conform News.ro . ”Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si performantele sale”, a declarat miercuri o…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus marti ca ar saluta o inchidere a activitatii guvernului federal daca Congresul nu se va dovedi capabil sa convina asupra schimbarii legii imigratiei, care ar preveni, in opinia sa, intrarea criminalilor in SUA, transmite Reuters. La o intalnire la Casa Alba…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri politia federala FBI si Ministerul Justitiei ca a "politizat" anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza Reuters si AFP. "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul…

- Potrivit Casei Albe, in discursul de marti Donald Trump va pune accentul pe economia robusta si nivelul scazut al somajului inregistrate in primul sau an de presedintie, dar si asupra beneficiilor reformei fiscale adoptate la finele lui decembrie. Consilierii sai sustin ca seful statului, care a…

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…

- Presedintele american Donald Trump este fortat sa ia decizii impotriva Rusiei sub presiunea adversarilor politici, dar liderul de la Casa Alba nu se abate de la promisiunile de a imbunatati relatiile cu Moscova, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele american Donald Trump i-a laudat vineri pe sustinatorii anti-avort adunati la Washington, spunand ca aceasta cauza este "o miscare nascuta din iubire", potrivit DPA. Vorbind din Gradina de Trandafiri de la Casa Alba, Trump si-a transmis comentariile printr-o videoconferinta live pentru…

- Presedintele american Donald Trump i-a laudat vineri pe sustinatorii anti-avort adunati la Washington, spunand ca aceasta cauza este "o miscare nascuta din iubire", potrivit DPA. Vorbind din Gradina de Trandafiri de la Casa Alba, Trump si-a transmis comentariile printr-o videoconferinta…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- 'In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici', a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP."Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra…

- Presedintele rus Vladimir Putin constituie o amenintare grava la adresa Statelor Unite ale Americii si fata de care Donald Trump ramane insa pasiv, este concluzia unui raport publicat miercuri de membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii Externe din Senatul american, transmite AFP. Documentul…

- Vizita medicala a lui Donald Trump, prevazuta la sfarsitul saptamanii, nu va cuprinde vreun examen psihiatric, a anuntat marti Casa Alba, in contextul in care unii dintre criticii presedintelui se intreaba in mod deschis cu privire la sanatatea mentala a acestuia, relateaza AFP conform News.ro . ”Nu”,…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca stabilitatea mintala si inteligenta foarte mare sunt cele mai importante atuuri ale sale, in contextul in care autorul cartii despre liderul de la Casa Alba a afirmat ca subordonatii acestuia...

- Un incendiu a fost raportat la etajele superioare ale cladirii Trump Tower din New York. Potrivit primelor informații, pompierii suspecteaza un scurtcircuit incendiul fiind localizat pe acoperișul cladirii. Pompierii din New York au fost alertați cu privire la un incendiu care se manifesta la etajele…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti ca va reduce ajutorul financiar american acordat palestinienilor pe motiv ca nu par interesati de negocierile pentru pace pe care Casa Alba doreste sa le relanseze, scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE DE DOLARI…