Donald Trump i-a propus lui Vladimir Putin o intrevedere la Washington Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei.



"In timpul unei conversatii telefonice intre cei doi presedinti, Trump a sugerat organizarea unei intalniri la Washington. Daca totul va decurge bine, sper ca partea americana nu va renunta la propunerea privind organizarea summitului", a spus Usakov, fara a mentiona o posibila data a summitului.



Recent, Statele Unite au anuntat decizia de expulzare a 60…

Sursa articol si foto: business24.ro

