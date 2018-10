Stiri pe aceeasi tema

- Robert Gregory Bowers a ucis opt barbati si trei femei in sinagoga Tree of Life sambata in timpul slujbei. El a fost apoi urmarit si impuscat de politie, au afirmat autoritatile in documente. "Vreau doar sa omor evrei", i-a transmis Bowers unui politist, conform documentelor. Oficialii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, a avut marti o intrevedere cu presedintele Dubai Ports, Vami si Zona Libera, Sultan Ahmed Bin Sulayem, cu care a discutat despre crearea unui parteneriat economic extins intre Guvernul Romaniei si Guvernul EAU.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca "expozeul" premierului Viorica Dancila in Parlamentul European nu a avut absolut niciun efect asupra Executivului de la Bruxelles, sustinand ca PSD-ALDE nu isi pot permite sa dezinformeze in continuare Uniunea Europeana si trebuie sa inteleaga ca legislatia…

- Municipiul Campulung Moldovenesc va gazdui, anul viitor, Campionatul Balcanic de Alergare Montana. Primarul din Campulung Moldovenesc, Mihaița Negura, a declarat ca saptamana trecuta, in acest municipiu a fost prezent președintele Federației Romane de Atletism, Florea Florin. Dupa discuții, Mihaița…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat joi la Salzburg (Austria) asupra importantei ca statele europene sa ramana unite si coerente, pe ultima suta de metri a negocierilor privind Brexit-ul, relateaza AFP. "Vor exista tensiuni", a avertizat presedintele francez la sosirea la summitul…

- Presedintele PNL Sector 5, Cristian Olteanu, a declarat luni ca, desi scolile nu au avize ISU, iar imobilele sunt construite fara autorizatii, primarul sectorului 5, Daniel Florea, vrea sa fie omagiat de elevi la un eveniment de tipul „Simfonia Lalelelor”, care va costa peste 3.000.000 de lei.

- Judecatorul clujean Cristi Danileț, vocal în foarte multe probleme din viața publica, s-a exprimat și despre scrisoarea lui Rudolf Giuliani, prin care avocatul american critica lupta anticorupție din România. ”Atâtea prostii apar în…

- Petre Urziceanu, primarul din localitatea Negru Voda, s-a fotografiat cu presedintele Romaniei, publicand ulterior imaginea pe contul personal de Facebook. Fotografia a fost postata pe 16 august si a fost realizata la marginea unui drum, presedintele fiind surprins in imbracaminte sport.…