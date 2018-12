Stiri pe aceeasi tema

- Demisie de rasunet la Casa Alba. Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, renunța la post la finalul lunii februarie. Anunțul a venit la numai o zi dupa decizia președintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din Siria.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele iranian Hassan Rouhani au inceput joi, la Ankara, discutii referitoare in principal la conflictul din Siria, unde tarile lor se numara printre actorii-cheie, relateaza AFP preluata de Agerpres Intalnirea fusese programata inaintea anuntului…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat miercuri ca administratia sa a cerut dovezile video si audio din investigatia Turciei privind disparitia jurnalistului Washington Post, Jamal Khashoggi, despre care Turcia sustine ca a fost ucis la consulatul saudit din Istanbul, scrie Politico.„Am…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special despre prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP, citat…

