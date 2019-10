Stiri pe aceeasi tema

- Fortele kurde din Siria au cerut sambata Washingtonului sa-si „asume responsabilitatea morala” si „sa-si respecte promisiunile”, SUA fiind acuzate ca si-au abandonat aliatii, vizati de o ofensiva a Turciei, relateaza AFP. „Nu vrem sa-si trimita soldatii pe front pentru a-si pune viata in pericol. Tot…

- Emmanuel Macron a discutat vineri seara, prin telefon, cu presedintele american, Donald Trump, pe tema incursiunii militare turce in nord-estul Siriei. Franta si Statele Unite au preocupari comune referitoare la actiunile militare ale Turciei, a subliniat Palatul Elysee. Emmanuel Macron "a evidentiat…

- Turcia a intensificat vineri atacurile aeriene si de artilerie din nord-estul Turciei, escaladand o ofensiva impotriva militiilor kurde care a atras avertismente privind o catastrofa umanitara si i-au intors pe unii republicani impotriva presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit…

- Ministrul american al apararii, Mark Esper, a declarat ca Washingtonul "se opune ferm" operatiunii militare a Turciei in nord-estul Siriei, dar ca nu va trimite soldati americani in mijlocul "lungului conflict" dintre Ankara si kurzi, informeaza dpa si AFP potrivit Agerpres. "Sa fie clar, noi (SUA)…

- Congresul SUA il ameninta pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ca va plati "foarte scump" pentru ofensiva declansata impotriva trupelor kurde din Siria, aliate Washingtonului, a avertizat miercuri senatorul republican Lindsey Graham, potrivit Le Figaro."Rugati-va pentru aliatii nostrii…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- In ultimele luni, SI a organizat o serie de atentate care au vizat in special fortele kurde din fostele sale fiefuri situate in nordul si nord-estul Siriei. Caderea 'califatului' autoproclamat de SI in 2014 a fost anuntata pe 23 martie dupa cucerirea ultimului bastion al jihadistilor din estul Siriei…