Donald Trump felicită Rusia şi Ucraina pentru schimbul de prizonieri "Rusia si Ucraina tocmai ce au facut un schimb mare de prizonieri. O veste foarte buna, poate un prim pas urias spre pace. Felicitari ambelor tari!", a scris Trump pe Twitter. Rusia si Ucraina au incheiat sambata un schimb de prizonieri, dupa negocieri indelungate, iar 70 de oameni au ajuns la Kiev, respectiv Moscova. Intre ei se afla marinarii retinuti in urma conflictului de anul trecut, cineastul Oleg Sentov, dar si martorul-cheie in cazul avionului doborat in 2014 in estul Ucrainei. Saptamana aceasta, liderii celor doua tari au anuntat ca discuta eliberarea mai multor prizonieri.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, liderii celor doua tari au anuntat ca discuta eliberarea mai multor prizonieri. Putin anunta joi ca negocierile au fost finalizate si ca schimbul implica un numar important de persoane. Tot el a afirmat ca acest schimb de prizonieri intre Moscova si Kiev ar putea reprezenta un…

- Schimbul a 70 de prizonieri care a avut loc sambata intre Kiev si Moscova este "un prim pas" catre sfarsitul razboiului cu separatistii prorusi din estul Ucrainei, conflict care s-a soldat cu aproape 13.000 de morti in cinci ani, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat joi telefonic cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a pregati summitul prevazut in septembrie privind Ucraina, impreuna cu Rusia si Germania, a facut cunoscut Palatul Elysee, transmite AFP. Emmanuel Macron l-a felicitat pe presedintele…

- Președintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, în fața lui Vladimir Putin, pentru un summit în formatul Normandia "în urmatoarele saptamâni", apreciind ca exista o "schimbare reala" în relațiile dintre Kiev și Moscova, scrie AFP."Alegerile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus vineri Rusiei, inaintea alegerilor legislative anticipate din weekend, un schimb intre cineastul ucrainean Oleg Sentov, incarcerat de Moscova, si jurnalistul ucraineano-rus Kirilo Visinski, judecat de ”inalta tradare” la Kiev, relateaza AFP.”Suntem…